Anliegen aus der Landwirtschaft: Waakirchner CSU lädt zur Hofbesichtigung

Rundgang über den Fuchsbichlerhof: Bio-Landwirt Hans Glonner (vorne r.) sprach auch die neue Düngeverordnung an. Anschließend ging es auf den Raßhof der Familie Weindl. © Skodacek

Waakirchen – Um Töne und Stimmungen aufzufangen, wie Politik in der täglichen Umsetzung wirkt, besuchte Alexander Radwan während seiner „Sommertour“ durch seinen Wahlkreis auch landwirtschaftliche Betriebe. Ende Juli machte der CSU-Bundestagsabgeordnete bei zwei Milchbauern in der Gemeinde Waakirchen Station.

Neben Radwan waren über 40 interessierte Gäste, darunter etliche Landwirte, der Einladung des CSU-Ortsverbandes und des AK Landwirtschaft zur Hofbesichtigung auf den Fuchsbichlerhof (bio) in Riedern und den Raßhof (konventionell) in Schaftlach gefolgt.



Herausforderungen für einen landwirtschaftlichen Betrieb gibt es heutzutage viele. Zum einen treibt die Landwirte die neue Düngeverordnung um, vor allem die Vorgabe zur bodennahen Ausbringung zur Emissionssenkung. Johann Glonner bewirtschaftet mit seiner Familie den Fuchsbichlerhof mit 18 Hektar Grünland und 26 Hektar Wald im Nebenerwerb und hält momentan 32 Milchkühe und sieben Kälber. Seit 2017 verfügt der Biobetrieb über einen Laufstall sowie einen Melkroboter, die Tiere gehen täglich vier bis fünf Stunden auf die Weide. Die Milch geht an die Molkerei Gropper, um zu „Unser Land“-Biomilch zu werden.

Wenn die Übergangsfrist für Grünland 2025 vorbei ist, müsse der Hof, selbst um nur zwei Hektar Fläche zu düngen, jemanden mit entsprechender Technik kommen lassen, der die Gülle mit dem Schleppschuhverteiler ausbringt. Ob das so sinnvoll sei, fragte Hans Glonner in Richtung von Alexander Radwan und wollte zur Düngeverordnung wissen: „Ist der Zug schon ganz abgefahren?“ „Der Zug fährt schon ganz ordentlich“, erwiderte Radwan und beschwichtigte sogleich, dass von EU-Vorgaben schwer wegzukommen sei. Emissionen ließen sich auch anderweitig verringern, meinten dagegen andere anwesende Landwirte.

Klaus Waldschütz, Bio-Landwirt aus Irschenberg und stellvertretender BBV-Kreisobmann, fragte: „Warum gilt die gut geschulte, fachliche Praxis nicht?“ Die Gesellschaft rede den Bauern dagegen und der Rückhalt der Regierung fehle. „Die Politik müsste aktiver hinter dem Positiven der Landwirtschaft stehen“, forderte Waldschütz. Zudem würden viele weitere gesetzliche Änderungen die Landwirte verunsichern. „Die Frage ist, was der Vollzug an Spielraum hat“, sagte Radwan gegenüber dem Gelben Blatt. Gerade in der Landwirtschaft habe er erlebt, dass die Verwaltung über die Gesetzgebung hinaus geht, um auf der „sicheren Seite“ zu sein.

Ein begründetes Anliegen vieler Landwirte sei, dass respektiert wird, wie sie Landwirtschaft gelernt haben und diese voranbringen wollen, unterstrich Radwan und sprach auch die Kostenseite an: Die Leute wollen kleinbäuerliche Strukturen und mehr Tierwohl, aber die Vorgaben würden im Grunde den Prozess beschleunigen, der das Höfesterben befördert. „Es ist eigentlich die Schizophrenie dahinter, die mich stört.“



Zudem passen die hohen Erwartungen an Landwirte offensichtlich mit dem tatsächlichen Konsum hochwertiger Produkte nicht zusammen. „Momentan nicht so rosig,“ beschrieb Hans Glonner etwa die aktuelle Lage beim erzielten Milchpreis. Der Preis für Bio-Milch sei im Sinkflug. Ähnliches berichtete anschließend Anian Weindl, der mit seiner Familie den Raßhof konventionell im Vollerwerb betreibt und an die Molkerei Bergader liefert. Mit derzeit 68 Milchkühen und weiblicher Nachzucht sowie rund 50 Hektar Grünland und 31 Hektar Wald ist er einer der größten Landwirte vor Ort und zudem Vorsitzender der Milch-Erzeuger-Gemeinschaft Schaftlach.

Der Preis für konventionelle Milch ist gegenüber Juni um sieben Cent pro Kilo (ca. 1,03 Liter Milch) zurückgegangen, bei Biomilch sind es 1,5 Cent weniger pro Kilo, berichtete Weindl. Momentan gebe es eine Übermenge an Milch und die Verbraucher seien nicht bereit, für Marken-Produkte mehr zu bezahlen. Das größte Problem sei in seinen Augen, dass die Verbraucher maximalen Tierschutz fordern, aber etwa in Discountern Milch der Haltungsform 1 bis 2 immer noch am häufigsten verkauft werde. Käseprodukte seien nach wie vor gefragt und entsprechend teurer, dennoch passe auch hier der Mengenabsatz derzeit nicht.

Nach dem Rundgang über den Raßhof, der seit 1996 über einen Laufstall verfügt und 2017 fürs bessere Stallklima zusätzlich mit einem Liegestall erweitert wurde, konnten die Gäste bei einer kleinen Stärkung noch das ein oder andere Thema aufgreifen. An die Politik hatte Anian Weindl dann noch ein Anliegen – mehr für die bis 2030 angestrebten 30 Prozent Ökolandbau zu tun. Der Landkreis Miesbach ist mit über 30-prozentigem Anteil an ökologisch bewirtschafteten Flächen bereits regionaler Spitzenreiter. sko