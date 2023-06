Almdorf in Tegernsee: Meinungen im Stadtrat gehen weit auseinander

Von: Sabrina Winklmaier

Das geplante Almdorf in Tegernsee bietet Platz für 64 Gäste. Eine zweite Tiefgaragen-Ebene entfällt, dafür wird es vier Mitarbeiterwohnungen geben. © Ernst Tengelmann Projekt GmbH

Tegernsee – Auf rund 4700 Quadratmetern soll an der Neureutherstraße 60 in Tegernsee ein Almdorf entstehen. Das Projekt beschäftigt den Stadtrat bereits seit einigen Jahren.

In seiner jüngsten Sitzung entschied der Tegernseer Stadtrat über die dritte Tektur des Bauantrages zum Almdorf.

Mitarbeiterwohnungen und mehr Luxus

Geändert wurde beispielsweise die Firstrichtung der Almen, um eine bessere und einfachere Anfahrt der Feuerwehr bei einem Notfall zu ermöglichen. Auch wird auf eine zweite Tiefgaragen-Ebene verzichtet, die Bettenanzahl wurde wieder 64 erhöht. Für Günter Allerstorfer (CSU) bringt die dritte Tektur hauptsächlich Verbesserungen, bei dieser Aussage stimmten einige seiner Ratskollegen zu. Auch die geplante Betriebsleiterwohnung ist in der neuen Tektur nicht mehr enthalten, dafür sind vier Mitarbeiterwohnungen geplant. Eine Waldsauna soll den Gästen noch mehr Luxus unmittelbar in der Natur bringen.



Thomas Mandl (SPD) kritisiert Flächenversiegelung

Gegenwind kam hingegen von Thomas Mandl (SPD): „Wir versiegeln hier eine der letzten freien Flächen in Tegernsee.“ Für Mandl sollte das Projekt gar nicht realisiert werden. „Wir reden hier nicht über eine Baugenehmigung, sondern lediglich um die Tektur“, widersprach Bürgermeister Johannes Hagn, „der Bebauungsplan ist bereits genehmigt“. Für Mandl war die Diskussion damit jedoch noch nicht beendet: „Es bleibt weiterhin ein Eingriff in die Natur. Auch wenn wir nicht darüber abstimmen, es muss gesagt werden.“ Das Projekt hätte seiner Meinung nach nie genehmigt werden dürfen. Es entstand zu einer Zeit, als es einen Bettenschwund im Tegernseer Tal gab, „60 neue Betten reißen Tegernsee da nicht raus“.



Projekt scheint nach aktuellem Stand wirtschaftlich

Ein weiteres brisantes Thema in der Causa Almdorf war die Wirtschaftlichkeit. Teile des Stadtrats befürchteten, dass man sich mit dem Almdorf in etwas verrenne. Rathauschef Hagn verwies jedoch sofort darauf, dass dies ein Thema der nicht öffentlichen Sitzung war und immer noch sei, weshalb man jetzt nicht darüber reden könne. Was er jedoch sagen konnte: „So, wie das Projekt jetzt da steht, scheint es für uns wirtschaftlich.“

Letztendlich konnten sich der Großteil der Stadträte von der dritten Tektur überzeugen lassen. Laut Markus Schertler (CSU) „gehe man damit in die richtige Richtung“ mit dem Projekt. Florian Widmann (CSU) erinnerte zudem daran, dass, falls die Ratsmitglieder dem dritten Plan jetzt nicht zustimmten, der zweite Tekturplan wieder gelte. So wurde die dritte Tektur zur Baugenehmigung des Almdorfes mit drei Gegenstimmen genehmigt.