Ausbau von häuslicher Pflege: Gemeinde Gmund erhält Prognose

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Die Gemeinde Gmund hat sich in den jüngsten Gemeinderatssitzung über eine Prognose für den Pflegebedarf im Alter informiert. © Fridolin Thanner

Gmund – Der demographische Wandel macht auch vor Gmund nicht Halt: Dem Gemeinderat wurde eine Prognose für den künftigen Pflegebedarf der Bewohner vorgestellt.

Grundlage für Vorstellung für den kommenden Pflegebedarf sind die Planungen von Wohnprojekten für Senioren der Gemeinden Gmund, Waakirchen und Warngau. Linda Schraysshuen von der Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung stellte die Ergebnisse vor. In die Prognose involvierte sie nicht nur die drei Gemeinden, sondern ebenso auch das restliche Tegernseer Tal. Grund dafür sind pflegerische Verflechtungen sowie die nicht genaue Abgrenzung zwischen Gemeinde- und Versorgungsgrenzen. „Wir haben uns angeschaut, welche Angebote es bereits im Tegernseer Tal gibt und was es noch braucht“, erklärte Schraysshuen.

2033: Bereits 32,8 Prozent der Gmunder Altersgruppe von 65 bis 74 Jahren

Sind im untersuchten Gebiet 2023 insgesamt 27 Prozent der Bevölkerung älter als 65 Jahre, so steigt der Anteil bis 2033 auf 30 Prozent. Den größten Anstieg gibt es bei der Altersgruppe von 65 bis 74 Jahren: 2025 sind es noch 2,3 Prozent, 2033 bereits 32,8 Prozent. Besonders der Frauenanteil wird in den kommenden Jahren in den höheren Altersgruppen ab 70 deutlich zunehmen.



„Der Großteil der Pflegebedürftigen im Landkreis Miesbach wird momentan zu Hause gepflegt, dass kommt unter anderem auch durch die reduzierten vollstationären Pflegeplätze“, wusste Schraysshuen. Im Untersuchungsgebiet gibt es momentan zwei Pflegeheime (Rottach-Egern und Tegernsee) mit insgesamt 238 Plätzen. Bereits in zwei Jahren werden voraussichtlich 51 Plätze dazu kommen.

Großes Problem bleibt Personalmangel

Das große Problem bei der stationären Pflege ist der akute Personalmangel. Dadurch können laut Schraysshuen nicht alle Betten belegt werden. „Wir haben in ganz Bayern momentan eine Belegungsquote von 85 Prozent, Tendenz sinkend. Wir rechnen damit, dass die Quote bis auf 75 Prozent fallen wird. Da macht es möglicherweise gar keinen Sinn, eine große Pflegeeinrichtung zu bauen, wenn gar kein Personal vorhanden ist“, prognostizierte die Expertin. Momentan werden in den stationären Einrichtung vergleichsweise mehr Patienten mit einem niedrigen Pflegegrad betreut, als mit einem hohem. „Eine Möglichkeit wäre es, eine Umverteilung der Patienten mit einem niedrigen Pflegegrad auf die häusliche Pflege. Somit wäre der Pflegebedarf gedeckt, auch bei einer Auslastungsquote von nur 75 Prozent.“



Schraysshuen schlug vor, zusätzliche Angebote für die häusliche Pflege anzubieten. Außerdem appellierte sie an eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit. Dabei helfen sogenannte Quartiersmanager. In der Gemeinde Gmund ist die Stelle seit den 1. Juli besetzt. Anstelle eines Pflegeheims könnte sich die Expertin auch eine ambulant betreute Wohngemeinschaft in Gmund vorstellen. Für diese wäre dann auch die Quartiersmanagerin zuständig. „Auch ein Ausbau und das Aktive Daraufhinweisen der ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe ist wichtig. Wir müssen mehr Menschen für dieses Ehrenamt begeistern“, informierte Schraysshuen.

So oder so, um ein ausreichendes Angebot für die Senioren sicherzustellen, führt kein Weg an mehr Pflegepersonal vorbei – attraktiver soll dieser Berufszweig durch günstige Wohnungen und Kinderbetreuungsplätzen gemacht werden.



Josef Stecher (FWG) dankte am Schluss für den äußerst ausführlichen Vortrag: „Ich finde es gut, dass wir als Gemeinde schauen, was wir für unsere älteren Mitbürger tun können.“ So beschloss der Gemeinderat einstimmig, die vorgeschlagenen Empfehlungen und Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Seniorenarbeit weiterzuverfolgen. Das geplante Projekt „Wohnen im Alter“ soll zudem eine ambulant betreute Wohngemeinschaft beinhalten.