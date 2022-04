Ausflugschaos in den Alpen: Polizei bereitet sich auf Ansturm in Ferien vor

Von: Katja Schlenker

Viele Ausflügler werden auch im Sommer 2022 in Bayern erwartet. Die Polizei bereitet sich verstärkt auf Kontrollen vor. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Um Chaos auf Straßen und Parkplätzen zu vermeiden, will die Polizei im Landkreis Miesbach verstärkt den Ausflugsverkehr in den Ferien kontrollieren.

Die Situation auf dem Parkplatz zur Schwarzentennalm in Kreuth-Klamm merkte Elisabeth Hartwig (CSU) jüngst im Gemeinderat an. „Ich wurde wiederholt auf das Parkchaos angesprochen“, sagte sie. „Auch Rettungskräfte haben dort oft Schwierigkeiten.“ So würde der Bereich oft komplett zugeparkt, sogar die Zufahrt zum Parkplatz. Bürgermeister Josef Bierschneider nahm das Problem auf und will prüfen, ob weitere Schilder für Park- und Halteverbot aufgestellt werden können.

Auf das seit etlichen Jahren immer stärker auftretende Phänomen eines überbordenden Ausflugsverkehrs macht nun auch das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd aufmerksam. Gerade während der Corona-Pandemie seit Frühjahr 2020 sei dies verstärkt in den Fokus von Politik, Medien und Bevölkerung geraten.

Bereits vor Corona-Pandemie Probleme

„Die Berg- und Seeregionen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd waren dabei an sonnigen Wochenenden, Feiertagen und während der Schulferien von extremen Verkehrsaufkommen betroffen und häufig sogar überlastet“, teilt Sprecher Stefan Sonntag vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd mit. Die zuständigen Polizeidienststellen vor Ort werden daher von Mitte April bis Mitte September 2022 im Rahmen von Schwerpunkteinsätzen den Verkehr intensiv überwachen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd befinden sich zahlreiche touristische Hotspots. „Die An- und Abfahrtswege sowie öffentlichen Parkplätze waren bereits vor der Corona-Pandemie regelmäßig durch den Ausflugsverkehr überfüllt und nicht mehr aufnahmefähig“, erklärt der Polizei-Sprecher. „In den vergangenen beiden Jahren kam es in den Regionen der oberbayerischen Berge und Seen zu Belastungsspitzen, die man so noch nicht kannte.“

Bis zum Herbst verstärkte Kontrollen

Ausflugsparkplätze seien bei schönem Wetter vielerorts schon am frühen Vormittag restlos überfüllt gewesen, sodass zahlreiche Fahrzeuge am Fahrbahnrand, auf Grünstreifen, in Wäldern oder auf Wiesen abgestellt wurden. Diese Wildparkerei habe oftmals zu massiven Verkehrsproblemen geführt, da auf schmalen Zufahrtsstraßen durch die am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge erhebliche Behinderungen entstanden.

Um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten und eklatante Parkverstöße zu verhindern, werden die vom Ausflugsverkehr betroffenen Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd, darunter Bad Wiessee, Miesbach und Holzkirchen, ab dem 11. April, also mit Beginn der Osterferien, bis zum 12. September, dem Ende der Sommerferien, verstärkt überwachen, ob die Straßenverkehrsordnung eingehalten und die Rettungswege in den Ausflugsregionen freigehalten werden.

Verstöße werden konsequent geahndet

„Dabei werden örtliche und zeitliche Schwerpunkte gebildet“, erläutert der Polizei-Sprecher. „Die regionalen Polizeidienststellen werden dabei auch von den zentralen Einsatzdiensten, der Verkehrspolizei, der Kontrollgruppe Motorrad und Einsatzkräften der bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt.“

Festgestellte Verstöße würden konsequent geahndet. Dies könne von einem Verwarnungsgeld oder einer Ordnungswidrigkeitenanzeige bis hin zum Abschleppen des Fahrzeugs reichen.

Tipps der Polizei bei Ausflügen:

Parken Sie nur auf ausgewiesenen Parkplätzen und -flächen.

Denken Sie an die Umwelt. In Wiesen und Wäldern, die nicht explizit als Parkplatz ausgewiesen wurden, ist das Abstellen eines Fahrzeugs verboten.

Halten Sie stets Rettungswege frei und achten Sie beim Parken am Fahrbahnrand auf eine ausreichende Fahrbahnbreite für größere Einsatz- und Rettungsfahrzeuge.

Weichen Sie auf andere Parkplätze aus, auch wenn sich dadurch Ihr Fußweg verlängert.

Fahren Sie keine Ausflugsziele an, von denen Sie zum Beispiel aus dem Rundfunk wissen, dass es dort bereits zu Staus auf der Anfahrt kommt.

Nutzen Sie wenn möglich den öffentlichen Personennahverkehr.

Überlegen Sie sich vor Fahrtantritt einen Plan B, also ein alternatives Ausflugsziel. Die Internetseite www.oberbayern.de/ausflugs-ticker bietet dafür wertvolle Tipps.

