Bundesstraße gesperrt: Sanierung der Alpbachbrücke in Tegernsee startet

Die Alpbachbrücke an der B307 in Tegernsee wird umfassend saniert. © Staatliches Bauamt Rosenheim

Tegernsee – Die Sanierung der Alpbachbrücke an der B307 in Tegernsee startet. Knapp vier Monate dauern die Bauarbeiten. Der Verkehr wird per Ampel geregelt.

Tausende Autos und schwere Lastwagen rollen täglich darüber: Nun greift das Staatliche Bauamt Rosenheim der Brücke über den Alpbach in Tegernsee baulich unter die Arme. Die Brücke aus den 1960er Jahren wird ab Montag, 4. Juli, saniert.

„Die Brücke weist vor allem altersbedingte Schäden auf. Der zunehmende Verkehr, aber auch die Witterung haben ihr Übriges getan“, erklärt Zacharias Kleber, Leiter der Abteilung Konstruktiver Ingenieurbau beim Staatlichen Bauamt Rosenheim. „Mit der Generalsanierung setzen wir die Brücke wieder baulich für die nächsten Jahrzehnte instand und verhindern damit, dass die Brücke vorzeitig abgerissen und neu gebaut werden muss.“



Brückenkonstruktion wird freigelegt

Im Zuge der Sanierung werden die Brückenkappen mit Gehweg und Geländer abgerissen und der Fahrbahnbelag ausgebaut. Anschließend werden die genauen Schäden am Überbau aus Stahlbeton begutachtet. Im Vorfeld musste ein Baum gefällt werden.

„Der Umfang der Brückenschäden ist mit fachkundigem Auge in der Regel bereits von außen gut festzustellen“, sagt Zacharias Kleber. „Aber erst durch das Freilegen der Brückenkonstruktion können innere Schäden wie mangelnde Betondeckung, schadhafter Beton und Korrosion der Bewehrung erkannt und behoben werden.“



Ziel: Bis 21. Oktober fertigstellen

Nach den Ausbesserungsarbeiten am Überbau werden die Fahrbahnplatte neu abgedichtet, die Bordsteine gesetzt, die Gehwegkappen betoniert, ein neues Geländer installiert und schließlich eine neue Fahrbahndecke aufgebracht. Gut dreieinhalb Monate wird die Generalsanierung der Brücke dauern.

„Wir haben uns entschieden, die Alpbachbrücke mit halbseitiger Sperrung zu sanieren, um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten. Wenn alles gut läuft, sollten wir bis zum 21. Oktober damit fertig werden“, ist der Abteilungsleiter zuversichtlich.

Ampel regelt den Verkehr auf B307

Während des gesamten Sanierungszeitraums wird der Verkehr mit einer verkehrsabhängigen Baustellenampel auf verengter Fahrbahn über die Brücke geführt. „Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht im Baustellenbereich und Verständnis für die auftretenden Einschränkungen“, sagt Zacharias Kleber.

Da es sich bei der Sanierung der Alpbachbrücke um Arbeiten an einer Bundesstraßenbrücke handelt, trägt die Kosten in Höhe von rund 500.000 Euro die Bundesrepublik Deutschland. ksl