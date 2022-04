Neues Projekt: Schüler in Bad Wiessee sollen zu Fuß oder mit Fahrrad starten

Sicher zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule: Die Aktion „Bus auf Beinen“ in Bad Wiessee macht es möglich. © Gemeinde

Bad Wiessee – Nach Gmund gibt es nun auch in Bad Wiessee die Aktion „Bus auf Beinen“. So sollen Kinder eigenständig zur Schule gehen.

Ein Verkehrsmittel der besonderen Art gibt es ab sofort für Bad Wiessees Schulkinder: Der Bus mit Füßen/Fahrrad. Dahinter verbirgt sich eine Elterninitiative, die mehr Kinder dafür gewinnen möchte, zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren – und das gemeinsam. Grund ist die doch immer angespannte Verkehrslage rund um das Schulgelände zu den Bring- und Holzeiten.



So startete Ende März der Probelauf für den Bus auf Beinen erfolgreich und fand zahlreiche Unterstützer. „Ich finde diese Idee ganz großartig“, sagt Bürgermeister Robert Kühn, der früher selbst hier zu Fuß zur Schule unterwegs war und es sich nicht nehmen ließ, am Starttag die Kinder zu begrüßen. „Der Schulweg ist so für alle viel gesünder, umweltfreundlicher und sicherer“, resümiert er.

Auch die Bad Wiesseer Polizei unterstützt das Vorhaben und hofft auf viele weitere Teilnehmer für den Bus mit Füßen/Fahrrad. Bisher gibt es vier Haltestellen:

eine an der Freihausstraße/Ecke Simperetsweg

eine am Zebrastreifen beim Hotel „Bussi Baby“

eine bei der Antonius-Kirche

eine am Lindenplatz auf der Seite von Bäcker Hauser

Bei Bedarf würden noch weitere eingerichtet.

Auch Schulleiterin Marianne Epp ist begeistert: „Das ist wirklich ein tolles Projekt“, sagt die Pädagogin. „Wir freuen uns sehr, dass so viele mitmachen.“ Wer als Elternteil in Zukunft als Busfahrer unterstützen und begleiten oder seine Kinder anmelden möchte, findet alle aktuellen Informationen auf der Internetseite der Grundschule Bad Wiessee unter www.gs-badwiessee.de. ksl