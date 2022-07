Andrea Meurer wird neue Chefärztin der Medical-Park-Kliniken in Bad Wiessee

Orthopädin Andrea Meurer kommt an den Tegernsee zum Medical-Park. © GB

Bad Wiessee – Die Medical-Park-Kliniken in Bad Wiessee bekommen eine neue Chefärztin. Ab dem 1. Oktober übernimmt Andrea Meurer am Tegernsee.

Zum 1. Oktober übernimmt Andrea Meurer die medizinische Geschäftsführung der Medical-Park-Kliniken in Bad Wiessee. Sie wird künftig gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Thomas Pfeifer die Gesamtverantwortung für den Medical-Park St. Hubertus sowie die beiden Kliniken am Kirschbaumhügel tragen.



Die 55-Jährige kommt vom Universitätsklinikum Frankfurt und war dort bis 2020 Ärztliche Direktorin und Geschäftsführerin der Klinik für Orthopädie Friedrichsheim.

Seit Integration in das Universitätsklinikum ist sie Direktorin der Klinik.

Sie ist eine ausgewiesene Expertin im Bereich der Orthopädie und Unfallchirurgie, der Kinderorthopädie, der speziellen orthopädischen Chirurgie sowie der Rheumatologie.

Vor ihrer Tätigkeit in Frankfurt war sie bereits Chefärztin einer orthopädischen Klinik in Baden-Württemberg und zuvor leitende Oberärztin sowie ständige Vertretung des Klinikdirektors an einem Universitätsklinikum in Rheinland-Pfalz.

Darüber hinaus ist sie Mitglied in diversen orthopädischen Fachgesellschaften deutschland- und weltweit.

Nun freut sie sich auf die neue Herausforderung in Bayern: „Der Medical-Park – und speziell seine Standorte am Tegernsee – haben deutschlandweit einen exzellenten Ruf. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Kollegen vor Ort diese Expertise im Sinne der Patienten zukunftsweisend auszubauen. Dafür werde ich auch meinen privaten Schwerpunkt nach Bayern verlagern.“

Zukunftskonzept für Kliniken am Tegernsee

Das künftige Chefarzt-Team – bestehend aus Andrea Meurer, Christian Firschke und Nadine Dreyer – werde das medizinische Zukunftskonzept für die Kliniken im Tegernseer Tal unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen der Medizin, bestehender und neuer Rehabilitationsschwerpunkte sowie der soziodemographischen Entwicklungen erarbeiten, um die Kliniken entsprechend der Bedürfnisse der Patienten weiter zu gestalten, erläutert Ulf Ludwig, Vorsitzender geschäftsführender Direktor bei Medical-Park.

„Mit Dr. Meurer konnten wir eine anerkannte Orthopädin sowie erfahrene Klinikmanagerin für die Geschäftsführung und als Chefärztin des Clusters Tegernsee gewinnen“, sagt er. „Damit führen wir unsere Strategie fort, Chefarztpositionen mit absoluten Koryphäen des jeweiligen Fachgebiets zu besetzen.“



Weitere personelle Veränderungen

Der bisherige zweite Geschäftsführer der Wiesseer Kliniken, Marco Cattaneo, wird ab dem 1. Oktober den neu aufzubauenden zentralen Dienst „Service“ für alle Einrichtungen der Medical-Park-Unternehmensgruppe in der Unternehmenszentrale in Amerang (Landkreis Rosenheim) übernehmen. Dieser Bereich wird die aktuelle unternehmensweite Qualitätsoffensive im Bereich „Service und Hotellerie“ entscheidend vorantreiben, für die sich Cattaneo mit seiner umfassenden Expertise in diesem Feld künftig verantwortlich zeichnet.

Im Rahmen der Veränderungen am Tegernsee wird Chefarzt Thomas Horstmann den Medical-Park verlassen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen. ksl