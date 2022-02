Neuer Chefarzt für Kardiologie in Alpenpark-Klinik Bad Wiessee

Von: Katja Schlenker

Dr. Andreas Schwende ist neuer Chef­arzt der Kardiologie in der Kirinus-Alpenpark-Klinik. © GB

Bad Wiessee – Andreas Schwende unterstützt künftig den Bereich Kardiologie in der Alpenpark-Klinik in Bad Wiessee. Der Mediziner ist bereits bekannt am Tegernsee.

Die Kirinus-Alpen­park-Klinik in Bad Wiessee erweitert den Bereich Kardiologie und Innere Medizin. Ab sofort verstärkt Andreas Schwende neben Dirk Hamann die Fachabteilung in der Klinik am Tegernsee.



Der promovierte Mediziner ist am Tegernsee aufgewachsen und dort stark verwurzelt. Nach dem Studium der Humanmedizin an der Semmelweiß-Universität in der ungarischen Hauptstadt Budapest und der Ludwig-Maximilians-Universität München begann der dreifache Familienvater nach der Vollapprobation 1993 seine medizinische Karriere als Assistenzarzt am Klinikum München-Neuperlach.



Zahlreiche Stationen in Oberbayern

Neben weiteren Stationen in der Echokardiografie und internistischen Intensivstation sowie Implantation und Nachsorge von Herzschrittmachern und Defibrillatoren folgten Einsätze als Facharzt für Innere Medizin, Oberarzt der neurologischen Klinik Lenggries und ab 2013 leitender Oberarzt im Medical-Park St. Hubertus in Bad Wiessee. Nun leitet er neben dem promovierten Mediziner Dirk Hamann als Chefarzt die Kardiologie der Alpenpark-Klinik und wirkt unter anderem daran mit, die digitale Patientenakte zu entwickeln.

„Aufgrund der vielseitigen Stationen und Zusatzqualifikationen in den Bereichen Herzinsuffizienz und Sportkardiologie konnte Dr. Schwende zahlreiche Erfahrungen in der Kardiologie und Inneren Medizin sammeln, von der künftig die Patienten der Alpenpark-Klinik profitieren werden“, erklärt Dirk Hamann, ärztlicher Direktor und Geschäftsführer. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und Unterstützung durch Dr. Schwende. Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen Kollegen in unserem leitenden Ärzteteam.“



Neue Herausforderung in Alpenpark-Klinik

Auch der Mediziner freut sich auf die neue Herausforderung. „Durch das kleine, familiäre Team und die kurzen Entscheidungswege haben wir hier in der Klinik die optimale Voraussetzung, unsere Patienten individuell zu betreuen und ihnen die bestmögliche Behandlung anzubieten“, sagt er. „Neben der engen Zusammenarbeit mit Dr. Hamann und dem gesamten Kollegium freue ich mich besonders darauf, an der Weiterentwicklung der Alpenpark-Klinik mitwirken zu können.“

Wenn er sich in seiner Freizeit nicht auf Skiern, dem Segelboot oder dem Mountainbike aufhält, dann geht Andreas Schwende gerne mit seinen beiden Hunden spazieren und verbringt Zeit mit seiner Familie.

Geplanter Umbau Thema in Kreuth

Zudem ist die Klinik jüngst erneut Thema im Gemeinderat Kreuth gewesen. Anlass war der geplante Umbau des Areals, wofür eine erste Änderung des Bebauungsplans nötig wird. Dabei wurden nochmals verschiedene Stellungnahmen durchgesprochen. Am Ende wurde der Bebauungsplan als Satzung beschlossen, erklärt Bürgermeister Josef Bierschneider.

Folglich kann das Projekt weiter voranschreiten. Dies hängt allerdings auch von der Nachbargemeinde Bad Wiessee ab. Dort wird über eine geplante Tiefgarage entschieden. Beide Bebauungspläne bedingen sich gegenseitig. ksl