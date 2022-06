Barefoot-Hotel von Til Schweiger am Tegernsee: Pläne komplett überarbeitet

Auf diesem Grundstück an der Bad Wiesseer Hirschbergstraße soll Til Schweigers „Barefoot“-Hotel entstehen. © Gernböck

Bad Wiessee – Nach Kritik am „Barefoot“-Hotel von Til Schweiger wurden die Pläne überarbeitet. Was nun am Tegernsee entsteht, stellt den Gemeinderat Bad Wiessee zufrieden.

Auf einem knapp 7.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Hirschberg­straße in Bad Wiessee plant Schauspieler und Regisseur Til Schweiger den Bau eines Wohlfühlhotels. Er firmiert dabei als Lizenzgeber seiner „Barefoot“-Marke. Nach ersten Plänen sollten neben 105 Zimmern und Suiten ein Spa- und Fitnessbereich, ein Restaurant mit Dachterrasse und Bar sowie eine Pizzeria und ein Café entstehen. Doch das Bauvorhaben hatte bereits im Vorfeld hohe Wellen geschlagen.

Spätestens als die Gemeinderäte veranlassten, ein Schaugerüst aufzustellen, war angesichts der beträchtlichen Dimensionierung heftiger Unwille gegen das Projekt laut geworden. Nachbarn befürchteten erhebliche Beeinträchtigungen ihrer Anwesen durch das vierstöckige, über zwölf Meter hohe und 70 Meter lange geplante Bauwerk. Auch die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal meldete sich in einem Appell an den Bauherrn zu Wort und forderte eine Reduktion des massiven Baukörpers, der den Ortsteil in eine Sonnen- und Schattenseite teile.

Neustart für Hotelprojekt von Til Schweiger

Nach der jüngsten Sitzung des Gemeinderats steht fest: Das Hotel wird kommen. Allerdings nicht im ursprünglich vorgesehenen Umfang. Der Architekt präsentierte eine überarbeitete Version, die sich deutlich besser an den heimischen Baustil anpassen und in die Umgebung einfügen soll.

Die Kritik an dem 70 Meter langen Riegel mit seiner Barrierewirkung und Beschattung der Nachbargrundstücke, aber auch der Wunsch nach einer klareren Zonierung habe klargemacht, dass eine Realisierung in der eigentlich geplanten Form nicht machbar sei, erklärte Architekt Christof Lampadius bei seiner Präsentation. Deshalb habe man sich für einen Neustart entschieden. Man wolle nichts bauen, was nicht hierher passe, betonte er, und sei sich der Verantwortung gegenüber dem Tegernseer Tal bewusst: „Wir wollen architektonisch die Sprache und den Geist des Tals treffen.“

Ökologische Aspekte berücksichtigt

Das Ergebnis stellte der Architekt dann vor. Der viergeschossige Riegel wurde in drei Hauptgebäude mit nur mehr drei Stockwerken aufgeteilt, die – um 90 Grad gedreht – nun in Ost-West-Ausrichtung realisiert werden sollen. Sie werden durch zwei zweistöckige Zwischengebäude miteinander verbunden, sodass der ganze Komplex, von oben betrachtet, die Form eines Doppel-H bildet. 104 Zimmer sollen darin Platz finden. Eine Tiefgarage mit 158 Stellplätzen ist ebenfalls geplant.

Beim Bau soll auch dem ökologischen Aspekt Rechnung getragen werden. So soll bei der Gestaltung der Gebäude vorwiegend Holzbauweise zum Einsatz kommen. Bei der Überplanung habe man auch auf ausreichende Abstandsflächen zu den Nachbargebäuden geachtet, fügte Lampadius mit Blick auf vorangegangene Divergenzen hinzu.

Große Hoffnung in Radfahrerhotel gesetzt

Die Bereitschaft zu Gesprächen und zur Neuplanung wurde in der anschließenden Diskussion entsprechend positiv aufgenommen. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass bereits 2014 von den damaligen Gemeinderäten der Bebauungsplan für das Areal geändert worden war. Damals hatte es Pläne für ein Sporthotel gegeben, das sich in ähnlichen Dimensionen bewegt hätte wie der nun so umstrittene Erstentwurf. Das Projekt wurde damals genehmigt.

„Man hat damals große Hoffnung in ein Radfahrerhotel gesetzt, um den Ort attraktiver zu machen“, erinnerte sich Kurt Sareiter (CSU). Die Pläne hatten sich zerschlagen, der Bebauungsplan aber blieb bestehen. Damit hätte Til Schweigers Hotel heute in der großen 70-Meter-Version gebaut werden können. Das Schaugerüst habe die Leute aufgerüttelt, befand Sareiter, der in dem neuen Doppel-H eine gute Lösung sah.

Festhalten an Marke „Barefoot“

„Wir waren zuvor an einem Punkt angelangt, wo es nur noch besser werden konnte“, zog CSU-Fraktionssprecher Florian Sareiter sein Fazit. Es sei schön, dass die Investoren die Anliegen von Anwohnern und Gemeinde berücksichtigt hätten. „Eine deutliche Verbesserung“, urteilte auch Bernd Kuntze-Fechner (SPD). Die Wiese sei zwar schön, aber eben Bauland und werde nun einer touristischen Nutzung zugeführt. Man wolle an der Marke „Barefoot“ festhalten, erklärten die Projektentwickler auf die Frage von Peter Kathan (CSU) nach dem Betreiberkonzept.

Einstimmig wurde schließlich von den anwesenden Gemeinderäten beschlossen, einen neuen vorhabenbezogenen Bebauungsplan einzuleiten, der den bisherigen ersetzen soll. ger