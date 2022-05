Gratulation an Drogist Hartwig Bayerschmidt zum 85. Geburtstag

Bürgermeister Robert Kühn (l.) gratuliert Hartwig Bayerschmidt zum 85. Geburtstag. © Versen

Bad Wiessee – Ein Drogerie-Imperium hat Hartwig Bayerschmidt in der Region aufgebaut. Nun feierte er seinen 85. Geburtstag in Bad Wiessee.

Am 2. Mai wünschte Bad Wiessees Bürgermeister Robert Kühn dem Diplom-Drogisten Hartwig Bayerschmidt alles Gute zum 85. Geburtstag. Dank einer Hochzeitsreise mit Ehefrau Helga 1964 von Franken nach Oberbayern kamen sie schließlich nach Bad Wiessee. Dort machte sich das Paar mit einer Drogerie selbständig.



Im Laufe der Jahre kamen weitere Drogerien beziehungsweise Parfümerien in Gmund, Miesbach, Brannenburg und Oberaudorf hinzu. Das Ehepaar wurde mit drei Kindern gesegnet und erfreut sich an fünf Enkeln. Inzwischen wurde das berufliche Lebenswerk an Sohn Peter übergeben. Dennoch steht der nun 85-Jährige täglich im Wiesseer Geschäft oder liefert Waren an die Standorte aus.



Ehrenamtlich war Bayerschmidt 30 Jahre Mitglied im Wiesseer Gemeinderat – davon 24 Jahre als Schulreferent –, wofür er bei seinem Abschied 2014 mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet wurde. 48 Jahre war er Mitglied in der Kirchenverwaltung und 40 Jahre im Pfarrgemeinderat – davon meistens als Vorsitzender. Bereits mit zwölf Jahren sang Hartwig Bayerschmidt leidenschaftlich im Kirchenchor. „Bis heute sind es 73 Jahre, aber ich bin immer noch mit großer Freude dabei“, versichert der Jubilar. Mitglied ist er zudem im Vorstand der Sir-Edmund-Hillary-Stiftung Deutschland, beim TSV Bad Wiessee sowie dem Kur- und Verkehrsverein. Auch war er Gründungsmitglied beim Kindergartenverein und 25 Jahre Kassier.

Als Pfarrer Hans Hamberger 2013 verstarb, übernahm Hartwig Bayerschmidt dessen Leitung des Seniorenclubs. Seit dieser Zeit organisiert er monatlich Fahrten zu verschiedenen Zielen. Im April 2022 führte er eine fünftägige Busfahrt mit 40 Senioren nach Südböhmen durch. iv