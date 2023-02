Bad Wiessee: Energie aus dem Tegernsee für Hotel Seegut

An Ort und Stelle: Bauherrenvertreter Eric Heppt, Bürgermeister Robert Kühn und Ingenieur Wolfgang Spiegl (v.l.) vor der Stelle, an der das Seewasser entnommen werden soll. © Stefan Gernböck

Bad Wiessee – Fachleute haben für das künftige Hotel Seegut in Bad Wiessee entwickelt: die Gewinnung von Wärme und Kälte aus dem Wasser des Tegernsees.

Der Einsatz regenerativer Ressourcen ist angesichts des Klimawandels Gebot der Stunde. Ein zukunfts­trächtiges Konzept haben Fachleute für das künftige Hotel der Firma Athos an der Wiesseer Seepromenade entwickelt: die Gewinnung von Wärme und Kälte aus dem Wasser des Tegernsees.



In Deutschland sei diese Form der Energieversorgung noch Neuland, während sie in der Schweiz bereits vor zehn Jahren „richtig Fahrt aufgenommen hat“, wie Eduard Schiebelbein, Schweizer Ingenieur für konstruktiven Wasserbau, im Rahmen eines Pressetermins erläuterte.

Dort würden seit Jahren ganze Stadtteile mit Energie aus Seewasser versorgt. Einzige Voraussetzung sei eine ausreichende Gewässertiefe. Vor zwei Jahren habe sein Planungsbüro den Auftrag erhalten, ein Energiekonzept für den geplanten Hotelkomplex der Firma Athos, das Seegut am Tegernsee, zu entwickeln, sagte Wolfgang Spiegl, Chef des Ingenieursbüros Spiegl, der das „spannende Projekt“ dann auch detailliert darstellte.

Das Seewasser wird in etwa 35 Metern Tiefe entnommen und einem Wärmetauscher zugeführt. Die entnommene Energie dient im Winter zur Beheizung, im Sommer zur Kühlung der Gebäude. Das genutzte Wasser wird in einer Tiefe von 25 Metern dann wieder in den See zurückgeleitet. Die Ansaugstelle ist 100 Meter von der Rückführungsstelle entfernt. Beide liegen 370 Meter weit im See, die beiden Rohrleitungen werden am Seegrund auf Höhe des ehemaligen Spielbankareals installiert. Eine ausreichende Tiefe ist erforderlich, um große Schwankungen der Wassertemperatur im Betrieb zu umgehen. Der Strom für die Wärmepumpe soll über Solarpaneele auf den Dächern der Hotelanlage erzeugt werden.



Emissionen seien keineswegs zu befürchten, betonte Spiegl. Die Anlage soll völlig geräuschlos arbeiten und keine Auswirkungen auf das natürliche Gleichgewicht des Tegernsees haben. Mit einer Ansauggeschwindigkeit von zehn Zentimetern pro Sekunde würden weder Fische noch andere Wasserlebewesen gefährdet. Das Tempo entspreche in etwa der natürlichen Fließgeschwindigkeit etwa der Rottach oder Weissach. Auch auf die „schier unerschöpfliche Wassermenge“ des Tegernsees werde die entzogene Temperatur keine Auswirkungen haben.

Das Seewasser werde im Jahresschnitt sogar leicht abgekühlt, allerdings in einem Bereich, der kaum messbar sei und nur in der unmittelbaren Umgebung des Einleitungsrohres geringfügig auftreten werde. Auch die Trinkwasserqualität werde in keinster Weise gemindert, da das genutzte Seewasser im Wärmetauscher und die Gebäudetechnik zwei voneinander getrennte Kreisläufe bildeten, fügte Schiebelbein hinzu. Der gesamte Prozess werde kontinuierlich überwacht.



Insgesamt lägen die zu erwartenden Investitionskosten zwar über denen herkömmlicher Heiztechnik, doch in Hinblick auf die Laufzeit und steigende Energiekosten könne sich die thermische Wassernutzung ebenfalls rechnen, sagte Spiegl. Mit dem Einsatz dieser Technik könne man allein in Bad Wiessee jährlich 2500 Tonnen CO2 einsparen, verwies er auf die positive Umweltbilanz. Dazu zeigte er eine noch weit größere Option auf: Theoretisch würde das Energiepotential des Tegernsees sogar ausreichen, alle Bewohner des Tals mit Energie zu versorgen.



Euphorisch zeigte sich auch Bad Wiessees Bürgermeister Robert Kühn über das „innovative und einzigartige Projekt“, das auch im Gemeinderat einhellige Begeisterung ausgelöst habe. „Wir sind glücklich, dass die Firma Athos das Potenzial unserer Gemeinde und des Tegernsees erkannt hat“, sagte Kühn. Dies auch vor dem Hintergrund eines potentiellen Einsatzes der thermischen Seewassernutzung für die Gemeinde, wofür das Projekt den Anstoß geliefert habe. Der nächste Schritt wird jetzt der Antrag an das Wasserwirtschaftsamt sein. Die Planer gehen von einer positiven Antwort aus. Alle zuständigen Behörden hätten in ersten Gesprächen sehr positiv auf die Konzeption reagiert, hieß es. Stefan Gernböck