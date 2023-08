Bad Wiessee: Freude über gelungenes Seefest – Kühn verteidigt Laser-Show

Von: Sandra Hefft

Teilen

Große Freude herrschte über das gelungene Seefest. (Symbolbild) © Stefan Schiefer, TTT

Bad Wiessee – Die Gemeinde Bad Wiessee zeigt sich begeistert vom neuen Konzept des Seefestes, will aber im kommenden Jahr auch manches anders machen.

Die Gemeinde Bad Wiessee hat für ihr Seefest am Samstag (19. August) das große Wetterlos gezogen und die knapp 10.000 Besucher konnten sogar eine laue Sommernacht genießen. Ebenfalls begeistert zeigt sich die Gemeinde in einer Mitteilung über das neue Konzept der Traditions-Veranstaltung, übt aber auch Kritik.

„Das diesjährige Bad Wiesseer Seefest und der Abend davor mit einem eintrittfreien Konzert der Band Heimatdamisch zeigten, dass auch ein Jahr nach ,100 Jahre Bad Wiessee‘ die Feierlaune am Westufer des Tegernsees ungetrübt ist“, schreibt die Gemeinde.



Neues Konzept und Dank an Helfer

Das diesjährige Konzept zeigte einige Neuerungen. So wurde der Aufbau bereits am Vortag für das „Einstimmungs-Konzert“ genutzt, „am Seefesttag gab es zwei Musik-Hotspots mit gewohnter Bühne im Zentrum des Geschehens und einer Nebenbühne für regionale Musik-Newcomer“, heißt es vonseiten der Gemeinde. Auch die Laser-Show, die das gewohnte Feuerwerk ersetzte, gab dem Fest einen neuen Anstrich. „Großer Dank galt wie immer all den helfenden Händen, die diese Veranstaltung erst möglich machten: der Tegernseer Tal Tourismus GmbH, den Mitarbeitern des Bauhofes und des Rathauses, dem TSV, der Wasserwacht, der Feuerwehr, der BRK-Bereitschaft, den Trachtlern und Musikern, der Gastronomie und vielen mehr.“

Bürgermeister Kühn übt Kritik: „Getränke- und Essensständen waren eindeutig zu lang“

„Nun gilt es, im Rahmen einer Manöverkritik das Ganze für das kommende Jahr noch zu optimieren“, erklärt Bürgermeister Robert Kühn. „Die Schlangen an den Getränke- und Essensständen waren eindeutig zu lang und dafür müssen wir uns etwas einfallen lassen.“ Dies sei aber sicherlich auch dem geschuldet gewesen, „dass wir buchstäblich überrannt wurden von so vielen Besuchern wie noch nie“, erklärt Kühn. „Nicht zuletzt zur Laser-Show möchte ich noch sagen, dass man bei aller Vorliebe für das traditionelle Feuerwerk bitte daran denken sollte, dass klima- und umwelttechnische Aspekte einer Laser-Show eindeutig den Vorzug geben. Deshalb haben wir uns dafür entschieden.“