Neue Ärztin in Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee

Teilen

Dr. Giselind Dohr unterstützt den Bereich Kardiologie/Innere Medizin in der Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee. © Schvarcz

Bad Wiessee – Fachärztin Dr. Giselind Dohr verstärkt seit Anfang 2022 das Ärzte-Team der Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee.

Die Marianowicz-Medizin-Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee bietet multimodal-interdisziplinäre Therapiekonzepte, um orthopädische, psychosomatische, internistische und kardiologische Erkrankungen vorbeugen, zu behandeln und zu rehabilitieren. Seit 1. Januar unterstützt Giselind Dohr, erfahrene Fachärztin für Allgemeinmedizin, Anästhesiologie und Sportmedizin, den Bereich Kardiologie und Innere Medizin unter ärztlicher Leitung von Andreas Hofschneider, stellvertretender ärztlicher Direktor sowie Chefarzt für Kardiologie und Innere Medizin.

„Wir freuen uns, dass wir die Expertin für ganzheitliche Medizin als Teammitglied für die Privatklinik Jägerwinkel gewinnen konnten“, sagt Martin Marianowicz, ärztlicher Direktor und ärztlicher Leiter Orthopädie der Klinik. „Ich danke der Privatklinik Jägerwinkel für ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit meinen neuen Kollegen“, ergänzt Giselind Dohr.



Hightech-Verfahren und klassische Ansätze

Die Schwerpunkte der Sport- und Allgemeinmedizinerin liegen auf den Gebieten Präventivmedizin und regenerative Medizin. „Jeden Menschen auf dem Weg zu mehr Gesundheit und Lebensqualität zu unterstützen, sehe ich als meine spezielle Aufgabe an“, sagt sie. Die integrative Medizin betrachtet den Menschen in seiner Ganzheit und zeichnet sich durch ihren multimodalen Ansatz aus.

Ein personalisiertes, für jeden einzelnen Patienten ausgearbeitetes Behandlungskonzept berücksichtigt Hightech-Verfahren und klassische Ansätze aus der Schulmedizin bis hin zu alternativen Heilverfahren. Über interdisziplinäre Therapieansätze und fachübergreifende Maßnahmen werden wertvolle Synergien geschaffen und Patienten wird Raum für nachhaltige Heilung geboten.

Als Schiffsärztin im Einsatz

Giselind Dohr startete ihren beruflichen Werdegang 1986 als Assistenzärztin in der Abteilung für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie an der Universitätsklinik Aachen. Nach erfolgreichem Abschluss als Fachärztin für Anästhesie in Hamburg war sie in den folgenden Jahren in verschiedenen Kliniken und Praxen sowie als Notärztin in der zentralen Notaufnahme und im Notarztwagen in Hamburg tätig.

Außerdem war sie unter anderem als Schiffsärztin im Einsatz, für den Bereich der biologischen Medizin in der Onkologie in Bad Aibling zuständig und von 2016 bis Ende 2021 im deutschen Zentrum für Zelltherapie in Bad Tölz, einer Privatklinik für regenerative Medizin, tätig. Seit Januar 2022 verstärkt sie das medizinische Expertenteam der Privatklinik Jägerwinkel.

Hilfe bei Long- und Post-Covid-Syndrom

Die Privatklinik Jägerwinkel nutzt alle Hebel, die Gesundheit bewirken – vereint mit einer angenehmen Atmosphäre, die Körper, Geist und Seele berührt. Des Weiteren gilt die Klinik als Kompetenzzentrum ersten Ranges und darüber hinaus als geschätzte Reha-Klinik etwa nach einem operativen Eingriff oder um akute wie chronische Sportverletzungen zu behandeln. Außerdem bietet die Klinik Menschen, die an einem Long- oder Post-Covid-Syndrom erkrankt sind, Hilfe und unterstützt sie auf dem Weg zurück in ihr gewohntes Leben.

„Die Privatklinik Jägerwinkel freut sich, das gewohnte Angebot wieder uneingeschränkt aufzunehmen“, erklärt die Klinik weiter. „Der Schutz und die Sicherheit der Patienten sowie Mitarbeiter haben zu jeder Zeit höchste Priorität.“ ksl