Bad Wiessee: Zwei neue Info-Terminals an der Seeprommenade und in Abwinkl

Von: Sabrina Winklmaier

(v.l.) Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH Christian Kausch, Leiter für Digitalisierung Timm Jelitschek und Bad Wiessees Bürgermeister Robert Kühn vor einem der neuen Info-Terminals am Kurpark in Bad Wiessee.jpg © Thomas Mueller

Bad Wiessee – Die Gemeinde Bad Wiessee hat zwei Touch-Bildschirme mehr. Urlauber und Passanten können zukünftig zusätzliche interaktive Aktionen und Leistungen mit den Tafeln in der Gemeinde nutzen.

„Mit den beiden Bildschirmen gehen wir den ersten Schritt in eine digitale Zukunft“, freute sich Bad Wiessees Bürgermeister Robert Kühn. Insgesamt gibt es mittlerweile fünf Info-Terminals um den See herum, welche in naher Zukunft miteinander vernetzt werden sollen, um Informationen, wie genauere Abfahrtszeiten der Schiffe, noch schneller zu vermitteln.

Die Gemeinde Bad Wiessee hat die beiden neuen interaktiven Tafeln in Auftrag gegeben, die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) hat sie umgesetzt. Sie stehen an der Seepromenade, nahe dem Ortszentrum und im Ortsteil Abwinkl direkt an der Bushaltestelle des Kurparks. Momentan zeigen die Terminals noch die altbekannte Technik der Tourist-Informations-Terminals. Bereits diesen Winter sollen die beiden Terminals den aktuellen Schneebericht inklusive Loipenzustand und Liftöffnungen abrufen können.

In den nächsten Monaten wird die neue Software installiert und neue Features wie Tischreservierungen, Webcams und Veranstaltungskalender erweitern das Angebot. Timm Jelitschek – Leiter für Digitalisierung und Entwicklung bei der TTT: „Es werden nach und nach alle Unternehmen der Region die Möglichkeit haben, unterschiedlichste Informationen kostenfrei abzurufen und in deren Kanälen als Mehrwert für deren Gäste und Kunden aufzunehmen.“ sw