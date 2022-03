Haushalt vorgestellt: Hier will Bad Wiessee 2022 investieren

Der Abriss des Badeparks wird die Gemeinde Bad Wiessee über 2 Millionen Euro kosten. © Gernböck

Bad Wiessee – Einstimmig hat der Gemeinderat Bad Wiessee seinen 35,7 Millionen schweren Haushalt 2022 beschlossen. Zahlreiche Investitionen stehen an.

Anerkennung zollte Bürgermeister Robert Kühn dem langjährigen Kämmerer der Gemeinde Bad Wiessee, Franz Ströbel, als dieser jüngst im Gemeinderat den Haushaltsplan für 2022 vorstellte. Es sei dessen kompetenter und konservativer Herangehensweise zu verdanken, dass „wir in dieser Zeit überhaupt noch solch einen Haushalt aufstellen können“.



Der Kämmerer konnte zu Beginn seiner Darstellung dann nicht umhin, auf die bekannte Tatsache eines großen Schuldenbergs der Gemeinde hinzuweisen: Ende 2021 belief sich dieser auf knapp 17 Millionen Euro. Anfang 2022 lagen die Schulden bei der Firma Bayerngrund (Spielbank) bei 8,2 Millionen Euro. Das sind rund 865.000 Euro weniger als 2020. Der Ukraine-Krieg und die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank würden sicher in den kommenden Jahren ihre Auswirkungen auf kommunale Haushalte spüren lassen, hob der Kämmerer hervor.

Drei umfangreiche Projekte geplant

In den kommenden Jahren werde der Etat vor allem durch den Neubau des Kindergartens, Abriss und Neubau des Badeparks sowie die geplante Renovierung des gemeindeeigenen Hotel Gasthof zur Post geprägt, führte der Kämmerer aus.

Der 2022 geplante erste Bauabschnitt der Kita ist mit 3,9 Millionen Euro veranschlagt. Insgesamt wird der Neubau mit 12 Millionen Euro beziffert.

Um zu planen, wie der Gasthof in der Ortsmitte umgestaltet werden kann, sind 200.000 Euro einkalkuliert.

Das Schwergewicht des Etats ist der zeitnah geplante Abriss des Badeparks, der mit satten 2,2 Millionen Euro netto veranschlagt ist.

Weitere kostenintensive Posten sind Maßnahmen, um Straßen zu sanieren: der Ausbau des Freihauswegs (240.000 Euro), die Sanierung der Sankt-Antonius-Straße (342.000 Euro) inklusive neuer Wasserleitung (130.000 Euro) sowie die Verlegung von Wasserleitung (180.000 Euro) und Regenwasserkanal (315.000 Euro) in der Bodenschneidstraße.

Auf Straßen und Schule konzentrieren

In Zukunft werde es weiterhin wichtig sein, nach Machbarkeit und Möglichkeit einzelner Investitionen zu unterscheiden, betonte Ströbel. Angesichts der finanziellen Lage werde sich die Gemeinde Bad Wiessee in den nächsten Jahren vorrangig auf ihre Pflichtaufgaben wie Straßen, Wasserversorgung, Kindergarten und Schule konzentrieren müssen.



Bei einem Gesamtvolumen von 35,7 Millionen Euro ist im laufenden Jahr eine Neuverschuldung in Höhe von 8,2 Millionen Euro notwendig, stellte Ströbel dar. Aufgrund drastisch eingebrochener Einnahmen setzte der Kämmerer die Spielbankabgabe um 100.000 Euro geringer an. Diese war von 2020 auf 2021 um rund 1,6 Millionen geschrumpft. Ebenso gravierend liege der Fall bei der Gewerbesteuer, die 2021 rund 1,7 Millionen weniger in die Kasse spülte, weshalb der Ansatz für 2022 um 500.000 Euro auf 2,5 Millionen Euro reduziert wurde.



Wieder mehr Gäste in Bad Wiessee erwartet

Doch Ströbel konnte auch Positives berichten: Der Anteil an der Einkommensteuer entwickle sich zu einer festen Größe im Haushalt und konnte um gut 200.000 Euro höher veranschlagt werden als 2021. Auch beim Fremdenverkehrsbeitrag rechnet Ströbel mit einem Plus von 250.000 Euro, also insgesamt 1,1 Millionen Euro im Jahr 2022.

Der Kurbeitrag wird, obwohl er auf 3 Euro pro Person reduziert wurde, wieder mit 1,35 Millionen angesetzt, da 2022 wieder mit steigenden Gästezahlen zu rechnen sei. Die Personalkosten sinken 2022 voraussichtlich um gut 17 Prozent, was hauptsächlich der Schließung des Badeparks geschuldet ist.

Neubau der Spielbank belastet noch immer

Der Verwaltungshaushalt 2022 liegt bei 22,1 Millionen Euro. Den Vermögenshaushalt veranschlagte Ströbel mit 1,36 Millionen Euro. Das reiche zwar, um aufgenommene Darlehen zu tilgen, nicht aber für weitere Investitionen oder um den Schuldendienst durch den Neubau der Spielbank (930.000 Euro für 2022) zu finanzieren. Dies sei nicht zu bewältigen, ohne sich neu zu verschulden, machte Ströbel klar.

Positiv wertete der Kämmerer das geplante Hotel der Firma Athos, das der Gemeinde mittelfristig deutlich höhere Einnahmen bescheren werde, ebenso wie weitere potenzielle Projekte in der Hotelbranche. Franz Ströbels Werk fand schließlich einhellige Anerkennung und Zustimmung unter den Gemeinderäten. Mit 19:0 Stimmen wurde die Planung verabschiedet. ger