Hebfeier für Neubau der Trachtenhütte in Bad Wiessee

Vorstand Georg Erlacher (r.) begrüßte die Gäste vor der neuen Trachtenhütte des Heimat- und Volkstrachtenvereins Bad Wiessee im Kurpark Abwinkl. © Versen

Bad Wiessee – Über 60 Mitglieder und Bürger beteiligen sich am Neubau der Trachtenhütte im Kurpark Abwinkl in Bad Wiessee. Nun war Hebfeier.

Ein Schmuckstück wird die neue Trachtenhütte im Kurpark Abwinkl. Der Heimat- und Volkstrachtenverein Bad Wiessee baut dort in Eigenleistung. Über 60 hilfsbereite Mitglieder und großzügige Bürger beteiligen sich daran ehrenamtlich. Nun war Hebfeier.



„Bisher wurden rund 1.600 Arbeitsstunden geleistet“, berichtete Vereinsvorstand Georg Erlacher. Im September 2021 wurde seitens der Gemeinde Bad Wiessee der Neubau genehmigt, sodass Anfang Oktober begonnen werden konnte und vor Weihnachten das Fundament gelegt wurde. Holzarbeiten zuhauf galt es im Winter zu erledigen.

Eröffnung der Trachtenhütte Ende 2023

Das stattliche rustikale Gebäude, das nun mitten im Abwinkler Kurpark steht, hat die Maße 9x16 Meter und soll vor allem der Jugendarbeit dienen. Für die aktiven 30 Trachtenkinder entsteht ein großer Übungsraum mit Küche, Technikraum und getrennten WC. Auch die Theatergruppe der erwachsenen Mitglieder findet dort einen Probenraum. Insgesamt sind 150 Quadratmeter an Fläche vorhanden. Die Eröffnung ist für Ende 2023 geplant.

Wer ebenfalls spenden möchte, kann dies unter der IBAN DE81711525700012434510 und Stichwort „Trachtenhütte“ tun.

Eine große Überraschung erlebte Bürgermeister Robert Kühn, als ihm das Anhängen des geschmückten Bäumchens angetragen wurde, während die Zimmermeister Hans Zehetmeier, Hans Buchberger und Benedikt Höß für den traditionellen Richtspruch bereits auf dem Dachfirst standen. Volle zwei Wassereimer ergossen sich nach alter Tradition von oben auf den völlig überraschten Gemeindechef. Kühn verhielt sich tapfer, war kurz etwas benommen, hielt die Luft an, schüttelte sich kräftig und meinte lachend: „Das trocknet auch wieder.“ In weiser Voraussicht hatte Vereins­chef Erlacher ein trockenes Hemd parat, sodass der Bürgermeister in trockenem Zustand zusammen mit den weiteren 40 geladenen Gästen anschließend die entsprechende Brotzeit genießen konnte.

150.000 Euro an Materialkosten geplant

„Ich freue mich über den Mut der Trachtler, sich mit dieser Eigenleistung die Zukunft des Vereins zu sichern“, sagte der Bürgermeister. Unterstrichen wurde dies auch mit einem Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 40.000 Euro. Den gleichen Betrag spendete die Hubertus-Altgelt-Stiftung. Über 50.000 Euro an Spenden aus der Bevölkerung hat ein Aufruf des Heimat- und Volkstrachtenverein Bad Wiessee am Tegernsee erbracht.

Die ursprünglich veranschlagten 150.000 Euro an Materialkosten sollen unbedingt eingehalten werden, auch wenn sich Baukosten für Fenster und Türen inzwischen erheblich erhöht haben. So besteht noch eine Lücke von gut 20.000 Euro, die durch Spenden geschlossen werden soll. iv