Was den Mount Everest mit dem Tegernseer Tal verbindet

Die Hillary-Stiftung Deutschland mit Sitz in Bad Wiessee feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit (vorne, v.l.) Ursel Schlagintweit, Brigitte Braml, Manfred Braml, Ingrid Versen und Martina Kirchleitner sowie (2. Reihe, v.r.) Altbürgermeister Herbert Fischhaber, Elisabeth Kruschwitz und Sepp Öckler sowie (hinten, v.r.) Klaus Fresenius, Manfred Häupl, Hartwig Bayerschmidt, Anton Höß und Hans Fichtner. © Stiftung

Bad Wiessee – 1990 wurde die Sir-Edmund-Hillary-Stiftung Deutschland in Bad Wiessee gegründet. Wegen Corona verspätet konnte nun das 30-jährige Bestehen begangen werden.

Nach mehrjähriger Zwangspause konnte jüngst im Hotel Gasthof zur Post in Bad Wiessee wieder eine Mitgliederversammlung der Sir-Edmund-Hillary-Stiftung Deutschland stattfinden. Dazu fanden sich 22 Nepal-Fans ein. Neben Berichten des Vorstands für die Jahre 2019 bis 2021 standen Neuwahlen und Ehrungen zahlreicher treuer Mitglieder, aber auch ein Rückblick auf 30 aktive Jahre seit der Gründung 1990 auf der Tagesordnung.



Trotz Corona und Co. konnten in den vergangenen drei Jahren 126.917 Euro an Spenden verbucht werden, verkündete Vorsitzende Ingrid Versen. Damit war der Drei-Jahres-Unterhalt für das Paphlu-Hospital auf 2.467 Metern Höhe gesichert, aber auch das Beschaffen von Medikamenten für drei hinzu gehörende medizinische Stationen im Osten des Khumbu-Gebiets. Ein neues Ultraschallgerät wurde angeschafft und das Studium für fünf talentierte Sherpanis finanziert. Ein dicker Ausgabenposten an Corona-Hilfsmitteln einschließlich Beatmungsgeräten schlug vor allem 2020/2021 heftig zu Buche.

1990 erster Besuch in Nepal

Vize-Vorstand Manfred Häupl berichtete von erfolgreichen Aufforstungsaktionen durch Spenden von Kunden der Hauser Exkursionen International GmbH aus München, deren Geschäftsführer der 62-Jährige ist, bei der Aktion „Ein Tag – ein Baum“. Inzwischen habe man mit Einheimischen drei Wäldchen angelegt.

„Als ich 1990 erstmals nach Nepal flog, um auf Einladung von Everest-Erstbesteiger Edmund Hillary seine private Hilfsaktion für die Sherpas in Europa publik zu machen, hätte ich nicht gedacht, dass wir nach anschließender Gründung der Hillary-Stiftung Deutschland in Bad Wiessee so viel Erfolg haben würden“, erklärte Vorsitzende Ingrid Versen, damals als freie Journalistin tätig.

Sir Edmund Hillary 1991 in Bad Wiessee

Seit 32 Jahren leitet die 76-Jährige die Stiftung und bezeichnet es ihrerseits als Vertrauensbeweis sowie Ehre, dafür den vollen Namen des weltberühmten Bergsteigers aus Neuseeland verwenden zu dürfen, was auch viele Türen öffnete.

Ein Höhepunkt für sie war, dass Sir Edmund Hillary, der am 11. Januar 2008 in Auckland im Alter von 88 Jahren an einem Herz­anfall verstarb, wegen der Gründung der Stiftung 1991 erstmals die weite Reise nach Bad Wiessee antrat, um in Bayern einen Vortrag über die Erstbesteigung des Mount Everest, die ihm zusammen mit Tenzing Norgay (1914–1986) am 29. Mai 1953 gelang, zu halten, was großes Medieninteresse auslöste.



Mitglieder in ganz Deutschland

So kam als Chef des Münchner Unternehmens auch Manfred Häupl ins Spiel, der seit 30 Jahren in der Stiftung mitwirkt und seit zehn Jahren ehrenamtlicher Vize-Vorstand ist. „Wir sind ein effektives und harmonisches Duo, das sich ergänzt“, versichern die beiden, die von Mitgliedern in ganz Deutschland tatkräftig unterstützt werden.

Großer Dank gelte Steuerberaterin Monika Wisgott-Stahl aus Rottach-Egern, die honorarfrei die Unterlagen fürs Finanzamt zusammenstelle, sowie PC-Experte Otto Färber aus Bad Heilbrunn, der die Internetseite der Stiftung kostenfrei erstelle und pflege.

Neuen Vorstand gewählt

Im Laufe des Abends wurden die Gründungsmitglieder Ursel Schlag­intweit aus Rottach-Egern, Bad Wiessees Altbürgermeister Herbert Fischhaber sowie Martina Kirchleitner aus Rottach-Egern zu Ehrenmitgliedern ernannt. Letztere sei zudem seit 20 Jahren zuverlässige Schriftführerin, was sie weiterhin bleibe.

Bei der anschließenden Neuwahl des Vorstands für die nächsten drei Jahre wurde Ingrid Versen aus Bad Wiessee einstimmig im Amt als Vorsitzende bestätigt.

Das gleiche Votum erhielt Manfred Häupl aus München als ihr Stellvertreter.

Der Mediziner Klaus Fresenius aus Rottach-Egern wird sein Wissen auch weiterhin ehrenamtlich zur Verfügung stellen.

Neuer Kassier wurde Nepal-Fan Manfred Braml aus Holzkirchen.

Bettina und Christian Siempelkamp aus Düsseldorf ergänzen den Vorstand als stellvertretende Vorsitzende.

Neue Kassenprüfer sind Anton Höß und Hans Fichtner, beide aus Bad Wiessee, mit Elisabeth Kruschwitz aus Rottach-Egern als Stellvertreterin.

Beisitzer sind Josef Öckler und Hartwig Bayerschmidt aus Bad Wiessee, Brigitte Braml aus Holzkirchen und Annette Lehmeier-Sollacher aus Ebersberg.

Verheerende Erdbeben 2015 in Nepal

Beim Rückblick bekannte In­grid Versen, dass das verheerende Erdbeben in Nepal 2015 die Stiftung auf eine harte Probe gestellt habe: „Eine Woche vor dem ersten Beben hatten wir vor unserem Paphlu-Hospital noch unser 25-jähriges Bestehen gefeiert, wozu zahlreiche Sherpas aus den Bergdörfern kamen, um sich mit Tanz, Gesang und Reden für unser langjähriges Wirken zu bedanken. Dann ging die Welt unter und alle Gebäude wurden zerstört.“

Die Erdbeben in Nepal ereigneten sich im April und Mai 2015. Sogleich habe man online einen Spendenaufruf gestartet, sodass das Paphlu-Hospital mit den eingehenden Geldmitteln zügig wieder aufgebaut und 2018 neu eröffnet werden konnte. gb