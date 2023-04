Bad Wiessee: Kinder sollen zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule kommen

Von: Sandra Hefft

Für die Eltern-Haltestellen sind (v.l.) Rektorin Marianne Epp, Eva Andres (Elternbeirat) und Bürgermeister Robert Kühn. © GB

Bad Wiessee – „Ab hier nur noch zu Fuß... oder mit dem Rad“, steht an den neuen Eltern-Haltestellen in Bad Wiessee. Sie sollen für mehr Bewegung und Eigenständigkeit bei den Schülern sorgen.

Morgens und mittags geht es rund um Schulen geschäftig zu. Das liegt nicht nur an Schülern und Lehrern, sondern vor allem an sogenannten Elterntaxis, also an Massen an Eltern, die ihre Kinder bis zur Schule fahren und dort wieder abholen. Gegen diesen Trend gibt es in der Gemeinde Bad Wiessee nun eigens zwei Haltestellen für Eltern. Ziel ist es, dass die Eltern ihre Kinder bis zu den Haltestellen fahren und die Kleinen den Rest der Strecke dann alleine zurücklegen.

„Die beiden in fröhlichem Gelb gestalteten Bilder zeigen zwei Kinder und eine glückliche Erde auf dem Fahrrad und sollen Eltern dazu aufrufen, weniger mit dem Auto zur Schule zu fahren“, heißt es in einer Mitteilung. Mit der Aktion wollen Elternbeirat, Schule und Gemeinde nicht nur der Umwelt etwas Gutes tun, „sondern vor allem das selbständige Zurücklegen des Schulweges fördern“.

Denn das sei aus Sicht von Pädagogen nicht nur wichtig, um diese Kompetenz der Kleinen zu erhöhen, sondern fördere auch die Konzentrationsfähigkeit im Unterricht. „Ich finde es klasse, dass die Kinder sich bewegen und zu Fuß zur Schule gehen. Ein Schulweg, den man mit seinen Klassenkameraden bestreitet, ist interessant und schweißt zusammen“, erklärt Marianne Epp, Rektorin der Grundschule Bad Wiessee. Und auch die Gemeinde freut sich darüber, wie Ordnungsamts-Leiter Max Macco erklärt: „Wir freuen uns, dass wir dieses aussichtsreiche Projekt unterstützend begleiten und gemeinsam mit dem Elternbeirat bestmöglich geeignete Haltestellen festlegen konnten.“

Die Haltestellen befinden sich an der Söllbachtalstraße und am Prinzenruhparkplatz. Denn ab hier können die Schüler aus beiden Richtungen sicher und ohne die Hauptstraße überqueren zu müssen loslaufen. Weitere Infos zur Aktion und Haltestellen gibt es bei der Grundschule Bad Wiessee.