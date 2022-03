Landtagsabgeordnete Claudia Köhler besucht Grüne im Tegernseer Tal

Grünen-Landtagsabgeordnete Claudia Köhler (2.v.r.) mit Mandatsträgern aus dem Tegernseer Tal. © GB

Bad Wiessee – Claudia Köhler, Abgeordnete und haushaltspolitische Sprecherin der Grünen im bayerischen Landtag, war jüngst in Bad Wiessee zu Gast.

Ökologisch, nachhaltig und generationengerecht – so sollte der Haushalt einer Kommune ausgerichtet sein. Wie dies gelingen kann und welche Maßnahmen dazu vor Ort ergriffen werden können, schilderte Claudia Köhler, Abgeordnete und haushaltspolitische Sprecherin der Grünen im bayerischen Landtag. Vor den Räten des Grünen-Ortsverbands Tegernseer Tal machte sie vor Kurzem im Hotel Gasthof zur Post in Bad Wiessee ihren Standpunkt klar.



Nötig sei eine Investitionsoffensive beim Klimaschutz und eine Wirtschaftsförderung, die verbindlich an den Klimaschutz gekoppelt sei, berichten die Grünen in einer Mitteilung. Ökolandbau und Artenförderung seien ebenso wichtig wie eine Modernisierung der Schuldenbremse, um nötige Investitionen in die Infrastruktur bei Wohnen, Bauen, Verkehr, Gesundheit und Bildung zu gewährleisten. Ein sozialgerechter Haushalt stelle Kinder in den Mittelpunkt, bilde erschwinglichen Wohnraum und eine gleichberechtigte Teilhabe aller.

Auch die Digitalisierung bei Behörden sowie im Schul- und Gesundheitswesen sei stark ausbaufähig. Gelder sollten umverteilt und nachhaltig eingesetzt werden, damit der Generationenvertrag weiter funktionieren kann und künftigen Generationen nicht zu hohe Lasten aufgebürdet würden.

„An den Investitionen sieht man die Schwerpunkte und Ziele der Gemeinde. Auch die Kommunen im Tegernseer Tal könnten Gelder klimafreundlicher und generationengerechter einsetzen“, resümiert Thomas Tomaschek, Sprecher des Grünen-Ortsverbands. Nach einem informativen Abend seien die Grünen-Räte davon überzeugt, dass bei der jährlichen Aufstellung der Gemeindehaushalte Verbesserungen möglich sind, um die Gelder klimagerechter, sozial sinnvoller und nachhaltiger zu investieren. Dafür wollen sie sich in den Kommunen im Tal einsetzen. ksl