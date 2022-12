Bad Wiessee: Regionale Rindsbratwurst überzeugt am Seeadvent

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Die Rindsbratwurst mit regionalem Biofleisch schmeckte nicht nur (v.l.) Kathleen Ellmeier (REO), Gastronom Sebastian Erhart, Robert Kühn, Bürgermeister von Bad Wiessee, sowie Steffi und Franz Erlacher vom Moarhof in Bad Wiessee. © Ellmeier REO

Bad Wiessee – Regionale Produkte werden bei Verbrauchern immer beliebter. Die kurzen Transportwege schonen das Klima und stärken die Wertschöpfung in der Region.

Beim Seeadvent in Bad Wiessee konnten sich die Besucher am Wochenende (10., 11. Dezember) von den Vorteilen überzeugen lassen.

Regionale Produkte sind nicht nur super für die Umwelt, sie schmecken auch noch gut. Davon konnten sich die vielen Besucher des Bad Wiesseer Seeadvent überzeugen lassen. Zum ersten Mal gab es dort eine echte Tegernseer Rindsbratwurst mit Fleisch vom Biohof in Gmund.



Für Robert Kühn, Bürgermeister von Bad Wiessee, hat die Bratwurst den Geschmackstest bestanden, er war einer der ersten, der die Wurst probieren durfte. „Ich bin begeistert! Unter dem Motto ‚Gemeinsam nachhaltig am Tegernsee‘ gibt’s auch in Bad Wiessee Betriebe, die besonders nachhaltig wirtschaften. Dafür bin ich dankbar und ich würde mich freuen, wenn es in Zukunft noch mehr Ideen in diese Richtung gäbe“.



Auch ein prominenter Gast probierte die Tegernseer Bratwurst: der Ehrenpräsident des FC Bayern München Uli Hoeneß, selbst Produzent von Nürnberger Bratwürsten. Auch er ließ sich vom Geschmack überzeugen. „Ehrlich gesagt schmecken mir Bratwürste mit Schweinefleisch besser. Aber für eine reine Rindsbratwurst ist die wirklich gut“, lautete sein Urteil.



Bei einer gemeinsamen Tasse Glühwein unterhielt man sich noch über die Wichtigkeit der Weiderinderhaltung rund um den Tegernsee. Worin sich alle einig waren: Artenvielfalt, Tourismus, Ökolandbau und regionale Lebensmittel gehören zusammen. Die Verarbeitung und Vermarktung sind wichtige Ziele, erklärte Kathleen Ellmeier, Projektmanagerin bei der Regionalentwicklung Oberland (REO). Neben mehr Wertschöpfung erhofft sich Ellmeier durch die Aktion am Seeadvent für die Landwirte auch mehr Wertschätzung.

Weitere Aktionen mit regionalen Produkten an Veranstaltungen seien schon in Planung, sagte Ellmeier – und über interessierte Gastronomen und Vereinsvorstände freue sie sich immer.



Die REO zeigt zudem mit weiteren Initiativen, wie Wertschöpfung nachhaltig und regional entsehen kann. Die Öko-Modellregion Miesbacher Oberland und der Verein Oberland Bioweiderind sind gute Beispiele für gelungene Projekte in der Region. sw