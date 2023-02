Gemeinde Bad Wiessee definiert Strategien für ökologisch orientierte Politik

Von: Sabrina Winklmaier

Rathaus als Vorbild: Der Gemeinderat Bad Wiessee ist sich einig, dass auf gemeindeeigenen Gebäuden deutlich mehr Solaranlagen installiert werden müssen. © Stefan Gernböck

Bad Wiessee – Die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz gewinnen auch auf kommunaler Ebene immer mehr an Bedeutung. Auch die Gemeinde Bad Wiessee hat sich mit diesem Thema beschäftigt und ihre Ergebnisse in einem Plenum öffentlich präsentiert.

Wenn die Erderwärmung sich auch auf Flora und Fauna des Tegernseer Tals auswirken wird, sei auch die Kommunalpolitik in der Pflicht, ihren Beitrag zur Abmilderung der negativen Folgen zu leisten, hieß es in der Einleitung. Klimaschutz und Menschenrechte hingen unter diesem Gesichtspunkt heute eng miteinander zusammen.



In der Praxis will die Gemeinde ihrer Vorbildfunktion nachkommen und eigene Liegenschaften energetisch nachrüsten. Der Bau von Solaranlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden und Häusern des Kommunalunternehmens (KU) müsse deutlich ausgeweitet werden, auch auf denkmalgeschützten Gebäuden wie dem Rathaus oder dem Haupthaus des Gasthofes Zur Post. Beim Bauen soll die Priorität klar auf der Nachverdichtung gegenüber Neubauten mit zusätzlicher Bodenversiegelung liegen.



Die Wasserkraft von Fließgewässern im Ort soll zwecks Energieversorgung ökologisch ausgebaut werden. Und auch den Tegernsee nimmt man in diesem Zusammenhang in den Blick. Mittels Wärmepumpen könnten hier große Mengen an Wärmeenergie gewonnen werden, ohne die Wassertemperatur signifikant zu senken und negative Auswirkungen auf das ökologische Gleichgewicht zu generieren. Angesichts steigender Temperaturen des Sees könne ein Wärmeentzug gegebenenfalls sogar von Vorteil sein. Hier könne man auch über Investitionen der Gemeinde in entsprechende, kommunal finanzierte Förderungen nachdenken, lautete ein Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft. Auch sollen die Hürden beim Ausbau regenerativer Energien möglichst niedrig gehalten werden. Konkret soll beispielsweise auf Grunddienstbarkeiten etwa bei der Installation von Nahwärmenetzen verzichtet werden, auch wenn Leitungen von einem Haus zum anderen gelegt werden.



Auch die Trinkwasserversorgung wurde thematisiert. Dank Erderwärmung und immer schnellerer Schneeschmelze könnte, falls der Wasserverbrauch im Ort steigen würde, in den Sommermonaten das Trinkwasser knapp werden. Deshalb soll eine Fachfirma mit der Durchführung eines Stresstests beauftragt werden.



Außerdem wurde der Ausbau der Lademöglichkeiten für E-Mobilität angeregt, um diese Energieform für die Zukunft attraktiver zu machen. Der gemeindeeigene Wald, eine Fläche von etwa 40 Hektar, soll klimaresistent umstrukturiert werden, um seine Funktion sowohl als CO2-Speicher, als auch als Schutz bei Starkregen und Hochwasser dauerhaft gewährleisten zu können.



Abschließend wurde konstatiert, dass der Klimaschutz insgesamt ein wichtiges Thema gemeindlichen Handelns geworden sei, weshalb in sämtliche Entscheidungen auch die Erreichung der Klimaschutzziele miteinbezogen werden müsse.



Das Gremium bekannte sich schließlich einstimmig zur Berücksichtigung dieser Leitlinien bei allen zu fällenden Beschlüssen. ger