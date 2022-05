Spielbank Bad Wiessee: Programmstart mit Sissi Perlinger

Von: Katja Schlenker

Sissi Perlinger gibt den Auftakt für das Kulturprogramm 2022 in der Spielbank Bad Wiessee. © WWW.STEFFEN-JAENICKE.DE

Bad Wiessee – Nach zwei ruhigen Jahren soll wieder das Leben in die Spielbank Bad Wiessee zurückkehren. Sissi Perlinger eröffnet das Kulturprogramm 2022 in der Winner‘s Lounge.





Vor allem die neue Direktorin der Spielbank, Margit Hirsch, freut sich darauf, dass es nun losgeht. Bisher kennt sie das Haus, das sie seit knapp zwei Jahren leitet, fast nur im Corona-Modus. „Wir haben lange genug gewartet. Umso mehr freue ich mich, dass wir nun endlich in den Startlöchern stehen können“, sagt sie. „Wir arbeiten aktuell noch die Künstler ab, die wir seit 2020 immer wieder verschieben mussten.“ Am 18. Mai gibt nun Entertainerin Sissi Perlinger den Auftakt in die Kultursaison in der Spielbank. Danach folgen weitere interessante Künstler. Jeden Monat gibt es eine Veranstaltung, im November sogar zwei.



Peter Rie, Veranstaltungsmanager bei der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), ist von Anfang an dabei, seit es 2006 erstmals ein Kulturprogramm in der Spielbank Bad Wiessee gab. Da es aktuell kaum noch Corona-Regeln bei Veranstaltungen gibt, werde man auch zur lockeren Lounge-Bestuhlung zurückkehren, statt in Reihen zu sitzen, erklärt er. Maskenpflicht gilt noch im gesamten Gebäude bis zum Sitzplatz. Für die Veranstaltungen ab November habe man zunächst ein begrenztes Ticketkontingent freigegeben, falls die Corona-Regeln wieder verschärft werden, erklärt Peter Rie.



Für Bürgermeister Robert Kühn sind die Termine in der Winner‘s Lounge etwas ganz Besonderes, weil seines Wissens auch Einheimische dort gerne hingehen. „Außerdem ist es wichtig, dass es nach diesen Wellen der Corona-Pandemie ein paar Fixpunkte gibt, an denen man merkt, dass wieder was geht und es endlich besser wird“, sagt er.

