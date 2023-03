Bad Wiessee: Tiefgarage für Hotel „Seegut“ bewilligt

Von: Sandra Hefft

Erster Schritt: Die in der Südhälfte des Areals geplante Tiefgarage des Hotels Seegut am Tegernsee wurde im Bad Wiesseer Gemeinderat genehmigt. © Stefan Gernböck

Bad Wiessee – Nach vielen Um-und Neuplanungen scheint sich die Realisierung des neuen Hotels „Seegut“ an der Seepromenade in Bad Wiessee der Zielgerade zu nähern.

Der Bodenaustausch auf dem Grundstück des künftigen Hotels Seegut am Tegernsee läuft bereits. Nun soll es an die Konkretisierung des Projektes gehen. Dem Wiesseer Gemeinderat lag jüngst der erste Teilbauantrag für die geplante Tiefgarage auf der Südseite des Areals vor. Neben Architekt Maximilian Maier nahmen mit Bauherrenvertreter Eric Heppt und Alexander Kurbasik zwei Vertreter von Athos an der Sitzung teil, um einen Überblick über das Projekt und einen Ausblick auf die weitere Planung zu geben.



Athos möchte schnell mit dem Bau beginnen

Es sei das Bestreben des Unternehmens, nach einigen Verzögerungen möglichst bald mit den Arbeiten zu beginnen, betonte Maier zu Beginn. Damit wolle man auch dem Wunsch der Gemeinde Rechnung tragen. Deshalb habe man den Weg über mehrere einzelne Bauanträge gewählt. Mit dem gegenwärtigen Antrag für die Tiefgarage sollen es insgesamt vier sein. Man werde wohl in diesem Jahr jeden Monat in den Ratssitzungen anwesend sein, mutmaßte Heppt. Der nächste Antrag werde voraussichtlich im März oder April vorliegen, der übernächste dann im Sommer, erklärte Maier. Im Herbst wolle man dann das Gesamtprojekt „in Summe“ absegnen lassen.



Der schwierige Untergrund und die Notwendigkeit, der „Sensibilität des Grundwassers“ Rechnung zu tragen, machten ein stufenweises Vorgehen nötig, führte Maier aus. „Wir haben da einen Höllenrespekt“, meinte der Architekt mit Blick auf die Bodenverhältnisse in unmittelbarer Seenähe, die eine schwierige Gründung erforderlich machten. Läuft alles nach (Zeit-)Plan, soll diese im Sommer 2023 vorgenommen werden. Insgesamt 500 Bohrpfähle sollen das Fundament für die spätere Bebauung mit 26 zwei- bis dreigeschossigen Gebäuden liefern. Die Baugrube selbst werde in hybrider Form mit Spundwänden und freien Böschungen angelegt. Die Rohbaumaßnahmen sollen dann im Sommer 2024 ihren Anfang nehmen.



Nach Fertigstellung der Hotelanlage werden so genannte Düker unter den Gebäuden dafür sorgen, dass der Durchfluss des Grundwassers von Westen her nicht blockiert werde, erklärte Maier. Damit werde eine Beeinträchtigung der Umgebung ausgeschlossen.

Auch auf die optische Gestaltung ging der Planer ein. „Wir wollen der Strahlkraft des Ortes gerecht werden“, betonte er. Bei der Realisierung der Bauten strebe man eine Symbiose mit der umliegenden Bebauung und eine Einbettung in die Landschaft und Natur an. Die Gebäude selbst sollen sich am traditionellen Baustil orientieren. Als Baustoff wolle man vor allem unterschiedliche einheimische Holzarten verwenden, durch differenzierten Einsatz jedoch jede Monotonie vermeiden.

Gleichartige Häuser unterschiedlich „wie etwa Geschwister innerhalb einer ganzen Familie“

Dieselbe Intention gilt auch auf nächster Ebene. Die von verschiedenen Planungsbüros entwickelten Einzelkomplexe seien jeweils von einem übergeordneten gestalterischen Kanon geprägt, in sich aber differenziert. So werden etwa die einzelnen, von seinem Büro geplanten See- und Gartensuiten keine völlig gleichartigen Häuser sein, sagte Maier. „Sie sollen sich unterscheiden wie etwa Geschwister innerhalb einer ganzen Familie“, fasste er bildlich zusammen. Insgesamt soll die Architektur vom Wiesseer Ortsbild geprägt, die künftige Hotelanlage mit diesem quasi verzahnt werden.



Seitens der Bauverwaltung werde das Vorhaben als unproblematisch eingestuft, wie Bauamtsleiter Anton Bammer erklärte. Es werde außerdem sehr begrüßt, dass nach sehr langer Vorbereitungsphase die Baumaßnahmen nun endlich beginnen sollen. Diese Haltung signalisierten auch die Mitglieder des Gemeinderats. Ohne Diskussion erteilten sie diesem ersten Schritt das gemeindliche Einvernehmen, inklusive einer beantragten Abweichung. So wird die Abfahrtsrampe die maximal zulässige Neigung an der steilsten Stelle um zweieinhalb Prozent übersteigen. Das sei aufgrund der Gegebenheiten nicht anders möglich, sagte der Bauamtsleiter. Stefan Gernböck