Ältere Satzung erscheine aus heutiger Sicht überarbeitungsbedürftig

Bad Wiessee: Ja zu Werbeanlagen an Hotel Bussi Baby – mit zwei Ausnahmen

Teilen

Zusätzlich zur neuen Fassade soll mehr Außenwerbung das Gesicht des Hotels Bussi Baby prägen. Der Bauausschuss konnte sich mit kleinformatigen Anlagen befreunden, lehnte zwei große Reklamen aber ab. © Stefan Gernböck

Bad Wiessee – Über geplante Anlagen zur Außenwerbung am Bussi Baby diskutierte jüngst der Wiesseer Bauausschuss.

Ein Wellness-Bereich und eine neue Fassade: Die Umbauarbeiten am Hotel Bussi Baby in Bad Wiessee sind weitgehend abgeschlossen. Die ehemals dunkle Holzfassade des ehemaligen „Wiesseer Hofs“ wurde optisch dem neuen Personalhaus angepasst und durch helles Lärchenholz ersetzt. Vor Beginn der Sommerpause befasste sich der Bauausschuss der Gemeinde nun mit einem weiteren Antrag von Hotelier Korbinian Kohler. Diesmal ging es um geplante Anlagen zur Außenwerbung am Bussi Baby. Hierfür war die Freistellung vom Genehmigungsverfahren beantragt worden.



Konkret sollen an mehreren Stellen der Fassade des Hotels neue Schriftzüge und Leuchtreklamen installiert werden. Auf der Südseite ist am Balkon im ersten Stock eine Leuchtschrift „Bussi Baby“ geplant. Die Balkonüberdachung über dem vierten Obergeschoss soll eine Leuchtschrift „Spa



Royal“ in einzelnen Buchstaben erhalten. Über dem Hoteleingang auf der Nordseite soll der Hotelname durch eine Unterzeile „Hotel/Spa/Bar“ ergänzt werden. Auf der Ostseite zur Sankt­johanserstraße schließlich soll die seitliche Fassade mit dem Hotelnamen in gestürzter Schrift geziert werden, außerdem ist im Erdgeschoss eine Leuchtschrift „Boom Boom“ beantragt. Auch die Markisen im Erdgeschoss sollen mit dem nämlichen „Boom Boom“ oder der Ankündigung „Eat/Bar/Cinema“ neu bedruckt werden.



Bereits vorab sei auf dem Verwaltungsweg kommuniziert worden, dass eine Genehmigungsfreistellung abgelehnt wird, sagte Bauamtschef Anton Bammer. Die Verwaltung halte ein Baugenehmigungsverfahren für erforderlich. Die Angelegenheit sei schnell zu klären gewesen, der Bauherr habe sein Einverständnis signalisiert.



Ältere Satzung erscheine aus heutiger Sicht überarbeitungsbedürftig

Im qualifizierten Bebauungsplan für den ehemaligen Wiesseer Hof seien für Werbeanlagen keine gesonderten Regelungen enthalten, führte Bammer aus. Doch laut der Satzung für Werbeanlagen der Gemeinde Bad Wiessee sei Werbung an Obergeschossen, Dächern und Balkonen nicht erlaubt. An dieser Stelle lenkte die Bauverwaltung jedoch ein. Diese ältere Satzung erscheine aus heutiger Sicht überarbeitungsbedürftig, wie auch der vorliegende Fall zeige. Da es sich um eine bestehende Hotelanlage handle und bereits im Bestand Werbeanlagen installiert waren, sei es schlicht nicht mehr zeitgemäß, solch strenge Maßstäbe anzulegen.

Entsprechend fällte Bammer ein positives Urteil: Die geplanten Schriftzüge und Leuchtschriften setzten die Konzeption des Hotels in geeigneter und konsequenter Weise fort und rundeten dessen Erscheinungsbild optisch ab. Daher lautete sein Vorschlag, den Antrag – inklusive Befreiungen – zu befürworten.



Neugestaltung des Hauses „interessant und gelungen“

Darüber, dass die Neugestaltung des Hauses „interessant und gelungen“ sei, herrschte in der anschließenden Debatte Einigkeit. Mit allen beantragten Werbemaßnahmen konnte man sich im Gremium hingegen nicht so uneingeschränkt befreunden. „Dieses Durcheinander verschiedener Schriften mit und ohne Licht macht die ganze Architektur kaputt“, fand Johannes von Miller von den Grünen deutliche Worte. Besonders das gestürzte „Bussi Baby“ auf der Straßenseite gehe gar nicht, fand er. Sicher brauche solch ein Hotel alternative Werbung, gestand Peter Kathan (CSU) zu, gleichwohl schien ihm das Ganze doch „irgendwie zu viel Las Vegas“ zu werden. Ein nochmaliges Gespräch mit Hotelier Kohler schien Kurt Sareiter angezeigt. Man solle kommunizieren, dass die Werbemaßnahmen dem Bauausschuss etwas überzogen erschienen, besonders der gestürzte senkrechte Schriftzug in Übergröße. Diesen statt in Leuchtschrift mit Lack aufzubringen, schlug Fraktionskollege Florian Sareiter als Alternative vor. Bürgermeister Robert Kühn (SPD) brachte dann die Lösung aufs Tapet: Man solle die beiden großen Maßnahmen, die senkrechte



Fassadenwerbung und das „Spa Royal“ im vierten Stock, verweigern, die übrigen kleineren Schriften aber genehmigen. Für solch eine Reduzierung sprach sich auch Johann Zehetmeier (FWG) aus. Mit diesen beiden Einschränkungen erhielt der Antrag dann ein einstimmiges Ja. ger