Neues Vitalbad alleine nicht machbar: Bad Wiessee plant um

Von: Katja Schlenker

Der Badepark in Bad Wiessee soll abgerissen und neu gebaut werden. © GB

Bad Wiessee – Bad Wiessee zieht die Reißleine: Statt das neue Schwimmbad alleine zu stemmen, soll es nun ein Gemeinschaftsprojekt aller Kommunen im Tegernseer Tal geben.

Die Gemeinde Bad Wiessee kann den derzeit geschlossenen Badepark nicht alleine neu bauen. Zu diesem Schluss sind die Gemeinderäte jüngst einstimmig in einer nicht-öffentlichen Sondersitzung gekommen, wie Geschäftsleiter Hilmar Danzinger mitteilt. Stattdessen soll das neue Vitalbad als ein Gemeinschaftsprojekt aller Kommunen im Tegernseer Tal realisiert werden.



Aus verschiedenen Gründen komme das Gremium zu dem Resultat, dass ein Neubau für Bad Wiessee alleine nicht länger darstellbar sei. Zum einen wirke sich die Corona-Pandemie aus, zum anderen die veränderte Weltwirtschaftslage. Auch die veränderten Energieversorgungsoptionen und deren Preisentwicklung sowie die von den beiden favorisierten Betreibern vorgestellten Finanzierungsmodelle würden eine Rolle spielen bei der Entscheidung.

Hallenbad wichtig im Tegernseer Tal

Doch was sagen die anderen Bürgermeister im Tegernseer Tal zu diesem Beschluss? „Die Gemeinde Gmund steht Gemeinschaftsprojekten im Tegernseer Tal grundsätzlich sehr aufgeschlossen gegenüber“, sagt Bürgermeister Alfons Besel. In vielen Bereichen arbeite man sehr gut zusammen und dies wäre auch für ein kommunales Schwimmbad denkbar. Dieses sei in besonderen Maßen wichtig für den Schwimm­unterricht und das Training der Wasserrettungsorganisationen vor Ort. „Um die Machbarkeit festzustellen, bedarf es eines intensiven Dialogs aller Beteiligten“, sagt er.



Auch in Kreuth ist man grundsätzlich aufgeschlossen, das Projekt gemeinsam anzugehen. „Meine persönliche Meinung ist, dass wir im Tegernseer Tal auf jeden Fall ein Hallenbad benötigen“, erklärt Bürgermeister Josef Bierschneider. „Die derzeit exorbitanten Bau- und Energiekostensteigerungen sind dabei natürlich eine gewaltige Herausforderung.“ Man werde das Thema auf jeden Fall in einer der nächsten Tal-Bürgermeister-Besprechungen diskutieren und anschließend in die Gremien gehen.

Angebot für Gäste und Einheimische

„Uns als Tal-Gemeinden ist es nach wie vor wichtig, ein Hallenbad anbieten zu können, welches ganzjährig als Schlechtwetterangebot für Gäste und Einheimische verfügbar ist“, erklärt Rottach-Egerns Bürgermeister Christian Köck zu den Plänen in Bad Wiessee. „Viel wichtiger ist dabei allerdings die Möglichkeit, Schwimmunterricht, Schulsport und die Ausbildung für den Nachwuchs der Rettungsorganisationen auch weiterhin durchführen zu können.“

Daher sei die Gemeinde Rottach-Egern grundsätzlich bereit, sich an alternativen Planungen für ein gemeinsames Hallenbad im Tegernseer Tal zu beteiligen. Dafür sollten zeitnah Gespräche geführt werden, um miteinander eine Lösung zu erarbeiten, die finanziell und was Aufwand sowie Unterhalt einer solchen Einrichtung angeht, darstellbar ist.

Hallenbad nötig in Tourismus-Region

„Unser See- und Warmbad ist bekanntlich ein Saisonbetrieb und als Ganzjahresbetrieb im jetzigen Zustand nicht darstellbar“, sagt Christian Köck zu der Institution am Seeforum. „Wir brauchen schlichtweg in einer touristisch bedeutsamen Region wie der unsrigen ein Hallenbad. Daher sollten wir uns gemeinsam intensiv Gedanken machen, um dieses Problem gemeinsam lösen zu können.“



Da Bürgermeister Johannes Hagn aktuell krank ist, gibt es aus Tegernsee keine Stellungnahme zum Neubau des Vitalbads. Auch dort ist das Projekt in Bad Wiessee allerdings schon unter den Stadträten in der einen oder anderen Sitzung Thema gewesen. ksl