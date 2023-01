Montgolfiade

Von: Sabrina Winklmaier

Am Samstag, 4. Februar, findet wieder das Ballonglühen am Sonnenbichl in Bad Wiessee statt. © Tegernseer Tal Tourismus

Bad Wiessee – Seit vergangenen Sonntag, 29. Januar, fliegen wieder viele Heißluftballons über dem Tegernseer Himmel. Noch bis Sonntag, 5. Februar, findet die 22. Montgolfiade statt, am kommenden Samstag gibt es ein abendliches Ballonglühen.

„Bei EInbruch der Dunkelheit werden die rötlichen Flammen der Brenner im Rhythmus der Musik gezündet. Aus nächster Nähe können die illuminierten Luftgiganten, die tagsüber am Himmel zu sehen waren, dann bestaunt werden“, freut sich Peter Rie, Organisator der Montgolfiade. Ab 18.30 Uhr werden die Ballons am Sonnenbichl in Bad Wiessee aufgebaut, ab circa 19 Uhr beginnt dann das Ballonglühen. Fünf bis sechs Ballone, dazu noch zwei bis drei Modellballone, zünden ihr Feuer im Takt der Musik. Im Anschluss legt DJ Joe Armstrong bis etwa 22 Uhr auf.

Auf der Terrasse Sonnenbichl gibts es ab 18 Uhr Bier vom Fass und eine Grillstation. Damit man nicht zu frieren anfängt, liegen Decken und Felle bereit, zuatzälich gibt es Feuerstellen, um sich aufzuwärmen. Wer im Restaurant etwas essen möchte, soll laut Veranstalter vorab reservieren. Zudem für alle wichtig, die mit dem Auto anreisen: Ab 17 Uhr ist die Zufahrt Sonnenbichl gesperrt. Besucher müssen am Söllbachparkplatz oder in Abwinkl parken und hochlaufen.

Aktuelle Informationen zu den Starts und den verschiedenen Heißluftballons unter www.tegernsee.com/montgolfiade.