Bauantrag für „Seegut“-Personalhaus in der Ortsmitte erhält grünes Licht

Von: Sabrina Winklmaier

Anstelle dieses Gebäudes, das vor Jahrzehnten Sitz der Bad Wiesseer Spielbank war und später den „Wienerwald“ beherbergte, entsteht ein Wohnheim für Mitarbeiter des geplanten Hotels Seegut. © Gernböck

Bad Wiessee – Das Areal um das ehemalige Hotel Ritter an der Münchner Straße ist mittlerweile eine riesige Baustelle. Nachdem die umliegenden Häuser bereits nach und nach verschwunden waren, ist jetzt das Hotelgebäude selbst ebenfalls abgebrochen worden. Bald wird sich wohl auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite einiges tun. Wie im September bekannt wurde, hat die Firma Athos das Grundstück nördlich des Zentralparkplatzes erworben, um hier ein zweites Personalhaus für Mitarbeiter des künftigen Hotels Seegut zu errichten. Das Bestandsgebäude, in dem Wiessees Spielbank in den 1950er und 1960er Jahren ihren ersten Sitz hatte und das später dann lange den „Wienerwald“ beherbergte, soll weichen.



Jüngst lag dem Bauausschuss der Gemeinde Bad Wiessee ein entsprechender Bauantrag vor. So soll das Bestandsgebäude sowie ein Teil eines Nebengebäudes, das mit dem östlichen Nachbarn zusammengebaut ist, abgerissen werden. In dem neuen Objekt sollen dann insgesamt 47 Appartements in den oberen Geschossen Raum finden, 16 davon barrierefrei. Das Erdgeschoss ist südseitig einer gastronomischen Nutzung vorbehalten. Ein innenliegender Gastraum soll 80 Gästen Platz bieten. Zusätzlich ist im Außenbereich eine Freischankfläche mit 24 Plätzen geplant. Der übrige Teil des Erdgeschosses soll als Parkraum genutzt werden, wobei teilweise Duplexparker installiert werden sollen. Während hier die Zufahrt von der Münchner Straße aus vorgesehen ist, sollen zusätzliche Außenstellplätze über eine zweite Zufahrt von der Setz­berg­straße her erschlossen werden. Hierfür sei bereits eine ausführlich begründete Abweichung von der Stellplatzsatzung beantragt, sagte Bauamtsleiter Anton Bammer. Damit könnten die erforderlichen 35 Stellplätze sowie 36 Fahrradstellplätze gut untergebracht werden. Probleme oder Bezugsfälle würden aufgrund der besonderen örtlichen Situation nicht erwartet.



Die Planung erscheine harmonisch und werde sich – auch im Zusammenspiel mit den Planungen für die Gestaltung der neuen Ortsmitte – gut einfügen, lautete das Fazit der Bauverwaltung. Auch die Maßgaben des Bebauungsplans würden eingehalten, dessen Geltungsbereich ein Mischgebiet festsetzt und die Nutzung des Erdgeschosses als Wohnraum ausschließt.



In der anschließenden Diskussion wurde die Neugestaltung und Wiederbelebung des Areals durchaus begrüßt. „Das Gebäude war ja auf bestem Wege, das ‚Maximilian‘ von Bad Wiessee zu werden“, brachte es Florian Sareiter (CSU) auf den Punkt. Lediglich zwei Punkte ließen Kritik laut werden. So wurde zum einen die Dachform mit einem Quergiebel als unpassend empfunden. Zum anderen störten sich die Mitglieder des Gremiums an einer außenliegenden Feuertreppe, die als optisch unschön moniert wurde. „Fluchtwege sollten sich nach Möglichkeit im Haus befinden“, sagte Peter Kathan (CSU). Besonderer Wert werde auf eine passende Fassadengestaltung gelegt, lautete der Tenor. Er gehe davon aus, dass Athos hier denselben architektonischen Standard anlegen werde wie bei der Optik des künftigen Hotels, sagte Johannes von Miller (Grüne). Schließlich befinde sich das Grundstück an einem sensiblen Punkt.



Allgemein herrschte Einigkeit darüber, dass eine Abgleichung mit dem Stil der gegenüber neu entstehenden Gebäude angestrebt werden solle. Einzig Johann Zehetmeier (FWG) sah das nicht zwingend so. Man müsse ja keinen „Einheitsbrei“ erzeugen, wenn sich eine abweichende Optik ebenfalls gut einfüge, fand er.



Von keinem der Nachbarn sei bislang prinzipielle Ablehnung signalisiert worden, erklärte der Bauamtschef. Im Beschlussvorschlag wurden dann einige Punkte festgeschrieben. So sind die Mitarbeiterwohnung rechtlich zu binden und dem neuen Hotel Seegut zuzuordnen. Die geplanten Quergiebel werden abgelehnt, außerdem ist die Fassadengestaltung mit der Gemeinde und dem Bauherrn des gegenüberliegenden Areals abzustimmen. Darüber hinaus muss beim Teilabbruch des Nebengebäudes die Standsicherheit der verbleibenden Hälfte gewährleistet bleiben. Das Projekt erhielt schließlich ein einstimmiges Ja. ger