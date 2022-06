Mahnende Worte der Gemeinderäte

Parkplätze ein Problem: Bad Wiessee lehnt Antrag für Personalhaus ab

Ein neues Personalhaus auf diesem Grundstück am Bergerweg lehnte der Bauausschuss in Bad Wiessee vorläufig ab. © Gernböck

Bad Wiessee – Ein Antrag auf Vorbescheid für den Bau eines Personalhauses am Bergerweg in Bad Wiessee beschäftigte jüngst den Bauausschuss. Mit klarem Ergebnis.

Die Planung für ein neues Personalhaus am Bergerweg in Bad Wiessee beschäftigte nun die Mitglieder im Bauausschuss. Das derzeit auf dem Grundstück stehende Bestandsgebäude – ein verhältnismäßig kleines Wohnhaus – soll einem deutlich größeren Wohnheim weichen. Ein entsprechender Antrag auf Vorbescheid wurde jüngst im Bauausschuss der Gemeinde Bad Wiessee behandelt. Unmittelbar vor der Sitzung hatte bereits ein Lokaltermin stattgefunden, bei dem der Antragsteller seine Pläne vorgestellt und erläutert hatte.

Bereits 2014 habe ein Bauträger den Bau eines Mehrfamilienhauses von 24 mal 12,5 Metern beantragt, skizzierte Bauamtsleiter Anton Bammer die Historie des Grundstücks. Das damalige Gremium habe den Entwurf als überdimensioniert abgelehnt und maximal 20 mal 11 Meter Gebäudegröße für tragbar gehalten.

Hanglage macht Stellplätze kaum sichtbar

Heute sei diese Vorgabe angesichts der baulichen Größenordnung insbesondere auf einem Nachbargrundstück aber kaum mehr vertretbar. „Hier wird eine andere Größe und Dichte vorgegeben“, stellte der Bauamtsleiter fest. Dies spiegele auch ein Vergleich der Kenndaten der Umgebungsbebauung wider, die der Bauwerber seinem Antrag beigefügt habe. Dieser sieht eine Gebäudelänge von gut 26 Metern und eine Breite von 13 Metern vor. Die Traufhöhe würde nach Westen – also bergseits – 5,4 Meter und nach Osten 8,7 Meter betragen. Seitens der Bauverwaltung signalisierte Bammer dazu grundsätzlich Einverständnis.

Insgesamt sollen 47 Betten Platz finden, auf 36 Zimmer verteilt. Die Belichtung von vier Ein-Bett-Zimmern im Untergeschoss soll über Lichthöfe ermöglicht werden. Eine Lösung, die Bammer durchaus begrüßte, ebenso wie die Lösung der Parkplatzsituation. Durch die Neigung des Grundstücks würden die Stellflächen auch mittels Begrünung optisch quasi in die Hanglage eingegraben und wären auf diese Weise kaum mehr sichtbar.

Optik und Parkplätze stellen Problem dar

Diskussionsbedürftig fand die Bauverwaltung hingegen die optische Gestaltung. Auch wenn es sich um einen Zweckbau handele, sollten in gestalterischer Hinsicht erhöhte Maßstäbe angesetzt werden. Der geplante Bau aber erscheine sehr uniform und werde der Umgebungsbebauung nicht gerecht. Unpassend wirkten auch die weit außerhalb der Vordächer geplanten Außentreppen, urteilte Bammer: „Da gibt es sicher bessere Lösungsmöglichkeiten.“



Als problematisch erwies sich auch die beantragte Zahl von Parkplätzen. Anhand eines beigebrachten Mobilitätskonzepts wurden 18 Stellplätze für das Wohnheim beantragt. Doch das Konzept sei viel zu knapp und wenig aussagekräftig, befand der Bauamtschef. So wünschenswert der Verzicht auf überzählige Parkplätze prinzipiell sei, könne doch auf dieser dünnen Basis keine Beurteilung erfolgen.



Mahnende Worte der Gemeinderäte

Man solle trotz des noch zu weichen Mobilitätskonzepts die verringerte Zahl an Stellplätzen nicht vorschnell ablehnen, mahnte Johannes von Miller (Grüne). Das könne sonst weitreichende Folgen haben. Gegen die Außentreppen führte Johann Zehetmeier (FWG) neben der Optik auch Lärmemissionen ins Feld, die das Kommen und Gehen in einem Personalhaus unweigerlich – auch nachts – mit sich bringen würden. Schon durch an- und abfahrende Autos sei dort mit einer gewissen Lärmbelastung zu rechnen, ergänzte Benedikt Dörder (SPD).

Man müsse sich generell bewusst machen, dass man nur gutes Personal bekommen und halten könne, wenn Wohnraum in angemessener Qualität zur Verfügung stehe, sagte Florian Sareiter (CSU), der zugleich die Idee guthieß, Wohnungen nicht nur für eigene Angestellte, sondern auch für Mitarbeiter anderer Betriebe zu bauen: „Das sollte Schule machen.“

Schließlich wurde der Antrag auf Vorbescheid einstimmig abgelehnt mit der Bitte an den Antragsteller, zu den Problempunkten entsprechende Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen. ger