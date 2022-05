Knappes Veto: Bad Wiessee entscheidet über Personalhaus der Alpenpark-Klinik

Teilen

Die Visualisierung der Alpenpark-Klinik in Bad Wiessee zeigt links im Bild das geplante neue Gebäude für Personalwohnungen. © Rüterhenke Architekten

Bad Wiessee – Der Bauausschuss in Bad Wiessee lehnt neue Pläne der Kirinus-Alpenpark-Klinik mit einem knappen Veto ab. Thema war ein Personalhaus.

Im Tegernseer Tal ist Wohnraum ein knappes Gut. Wenn Investoren den Bau von Wohnungen für ihre Angestellten im Blick haben, wird das ausdrücklich begrüßt. Doch dass die Umsetzung in der Praxis nicht immer ganz einfach vonstatten geht, zeigte sich in der jüngsten Sitzung des Bad Wiesseer Bauausschusses.

Auf der Tagesordnung stand der Bauantrag für ein Personalhaus an der Sanktjohanserstraße, das im Zuge der Erweiterung der Kirinus-Alpenpark-Klinik errichtet werden soll. Nach dem Abbruch des Bestandsgebäudes soll ein Wohngebäude mit Tiefgarage entstehen.

Kritik an Tiefgarage der Alpenpark-Klinik

Ein entsprechender Antrag war bereits im März behandelt worden und hatte teils kritische Stimmen laut werden lassen. Vor allem die Ausdehnung des Baukörpers von 30 auf gut 27 Meter und die Höhe von zwölf Metern hatte im Gremium wenig Begeisterung ausgelöst, ebenso einige Elemente der Außengestaltung. Auch die Dimensionierung der Tiefgarage war moniert worden.

Nachdem die Entscheidung deshalb vertagt worden war, lag den Mitgliedern im Bauausschuss nun eine überarbeitete Fassung des Antrags zur Beurteilung vor. An den Ausmaßen des Gebäudes habe sich zwar nichts geändert, erklärte Bauamtsleiter Anton Bammer. Doch sei in den neuen Plänen nun eine Tiefersetzung des Gebäudes um 1,8 Meter vorgesehen. Dadurch werde die wahrnehmbare Höhe deutlich reduziert und eine Angleichung an die Giebelhöhe des nördlichen Nachbargebäudes erreicht. Aus diesem Grund seien die Mitglieder des Bauausschusses vorerst von der Forderung abgerückt, ein Schaugerüst zu installieren.



Weniger Parkplätze als geplant

Laut dem aktuellen Plan sollen 47 Wohnungen entstehen – eine weniger als ursprünglich geplant. Deutlich reduziert hat sich dagegen die Zahl der Stellplätze. Aufgrund eines Mobilitätskonzepts habe der Bauwerber nun einen Abweichungsantrag gestellt, erklärte der Bauamtsleiter. Sollten zuerst 71 Parkplätze überwiegend in der Tiefgarage Platz finden, seien es jetzt nur noch 43. Die Verringerung sei vor allem im Bereich der Tiefgarage vorgenommen worden, erläuterte Bammer.

Auch an der Optik wurde gefeilt. Das Architekturbüro hatte für den Mittelteil des Gebäudes nach Südwesten zwei ungewöhnliche Varianten vorgeschlagen: einen Mittelgiebel oder ein Flachdach. Diese seien zugunsten einer wesentlich verbesserten Gebäudeoptik aus den Plänen verschwunden, sagte Bammer.

Bürgermeister mit Lösung nicht glücklich

Baurechtlich sei das Vorhaben bezüglich Stellung, Kubatur und Höhe vertretbar, erklärte er. Die Abstandsflächen würden ausgereizt, aber locker eingehalten. Doch wies der Bauamtsleiter nochmals ausdrücklich darauf hin, dass eine Bewilligung des viergeschossigen Gebäudes einen Präzedenzfall schaffen könnte – mit möglichen Auswirkungen auf die nördliche Bebauung in Richtung Rathaus.

„Das ist ein Projekt, das uns alle betrifft“, betonte Bürgermeister Robert Kühn, der gestand, mit der Lösung nicht recht glücklich zu sein. Er sei überzeugt, dass man in Gesprächen mit dem Bauherrn noch ein Stückchen weit nachbessern könne im Interesse der Tradition und des Ortes.



Durch die Tieferlegung verliere das Gebäude optisch an Massivität, urteilte Florian Sareiter (CSU), der die transparente Vorgehensweise des Antragstellers hervorhob und Zustimmung signalisierte. Ob mit der Tiefersetzung dennoch ein Bezugsfall geschaffen werde, da die Höhe gleich bleibe, fragte Fraktionskollege Peter Kathan, was der Bauamtsleiter ihm bestätigte. Bedauerlich fand Benedikt Dörder (SPD) die Taktik, „sich einzubuddeln, um das Höhenniveau zu erhalten“.

Knappes Ergebnis bei Abstimmung

Das kritisierte auch Johannes von Miller (Grüne). „Bei Starkregen wird hier das Erdgeschoss geflutet“, skizzierte er den Extremfall und warf zudem die Frage nach der Bodenbeschaffenheit auf. Beliebigkeit und viele Unstimmigkeiten sah er in dem vorgelegten Mobilitätskonzept. Man müsse irgendwo auch mal etwas zulassen, wenn man Wohnraum für Angestellte fördern wolle, hielt Johann Zehetmeier (FWG) dagegen, der die Überplanung im Gesamtbild als viel verträglicher empfand.

Die Abstimmung fiel schließlich knapp aus: Mit 5:4 Stimmen wurde der Antrag abgelehnt. ger