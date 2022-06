Wiesseer Bauausschuss segnet Umbau von Hotel ab – unter einer Bedingung

Ferienwohnungen sollen im ehemaligen Hotel Setzberg zum See entstehen. Der Wiesseer Bauausschuss gab grünes Licht. © Gernböck

Bad Wiessee – Ferienwohnungen sollen im ehemaligen Hotel Setzberg zum See in Bad Wiessee entstehen. Der Bauausschuss stimmt zu, wenn ein Punkt erfüllt ist.

Der Antrag auf Vorbescheid stand bereits im April auf der Tagesordnung des Bad Wiesseer Bauausschusses: der Umbau des ehemaligen Hotels Setzberg zum See. Nach Wunsch des Besitzers soll das Gebäude künftig als Aparthotel mit Ferienwohnungen genutzt werden. Das Gremium war vom Projekt angetan und signalisierte Zustimmung. In der jüngsten Sitzung wurde nun über den Bauantrag befunden.



Sieben Ferienwohnungen sind geplant, welche die bisherigen Hotelzimmer und Suiten ersetzen sollen. Außerdem ist eine Tiefgarage mit neun Stellplätzen vorgesehen. Der bestehende Garagenanbau auf der Westseite in Richtung Setzbergstraße soll abgebrochen und durch einen nach Süden hin verschobenen Anbau ersetzt werden, in dem künftig die Betreiberwohnung Platz finden soll.



Landratsamt muss noch zustimmen

Da hatte die Bauverwaltung bereits bei der Behandlung des Vorbescheidsantrags eingehakt: Nach Vorstellung des Antragsstellers würde die Dimensionierung dieses Gebäudeteils die vorgegebenen Baugrenzen überschreiten. Richtung Westen – also zur Setzbergstraße hin – müsste aber an jeder Stelle ein Mindestabstand von sechs Metern eingehalten werden. Der Bauherr ist dieser Vorgabe nachgekommen, erläuterte Bauamtsleiter Anton Bammer: Auch an der engsten Stelle zur westlichen Grundstücksgrenze, an der südwestlichen Ecke, werden die sechs Meter Abstand laut Plan nun eingehalten.



Als unproblematisch erwies sich auch die Planung der Tiefgarage. Diese soll zwar in anderer Lage und Ausprägung errichtet werden, als im Bebauungsplan vorgesehen. Die im Antrag dargestellte Planung erscheine jedoch durchaus nachvollziehbar und sinnvoll, sagte Bammer. Die Garage nach Maßgabe des Bebauungsplans anzulegen sei in der Praxis kaum möglich.



Keine Änderung des Bebauungsplans

Alle übrigen erforderlichen Umbaumaßnahmen und Erweiterungen scheinen aufgrund des vorhandenen Baubestandes vertretbar und könnten entsprechend genehmigt werden, sagte der Bauamtsleiter der Gemeinde Bad Wiessee – inklusive notwendiger Abweichungen und Befreiungen. Das gilt allerdings nur für den Fall, dass auch das Landrats­amt dem Antrag sein Placet gibt, machte Anton Bammer deutlich. Sollte sich dort allerdings herausstellen, dass die Genehmigung auf dem Befreiungsweg nicht möglich wäre, müsste der Bauherr seinen Antrag überarbeiten und sein Bauvorhaben entsprechend anpassen.

Eine Änderung des Bebauungsplanes komme für die Gemeinde nicht in Frage. Diese Bedingung, die bereits für den Vorbescheid galt, wurde in den Beschluss aufgenommen. Zusätzlich wurde darin angemerkt, dass einer Aufteilung des Objekts in Wohnungs- oder Teileigentum seitens der Gemeinde nicht zugestimmt wird. Der Bauantrag wurde schließlich inklusive Auflagen einstimmig von den Mitgliedern im Bauausschuss befürwortet. ger