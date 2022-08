Baustart für neuen Radweg zwischen Waakirchen und Reichersbeuern

Teilen

Spatenstich für anderthalb Kilometer Radweg entlang der Bundesstraße B472 zwischen Waakirchen und Reichersbeuern mit (v.l.) Norbert Kerkel (Bürgermeister Waakirchen), Stefan Leitner (Staatliches Bauamt Rosenheim), Olaf von Löwis (Landrat Miesbach), Josef Niedermaier (Landrat Bad Tölz-Wolfratshausen), Ilse Aigner (Stimmkreisabgeordnete), Alexander Radwan (Bundestagsabgeordneter) und Ernst Dieckmann (Bürgermeister Reichersbeuern). © Gernböck

Waakirchen – Mit einem Spatenstich wurde jüngst der Neubau des 1,5 Kilometer langen Radwegs entlang der B472 zwischen Waakirchern und Reichersbeuern gestartet.

Angesichts überlasteter Straßen und zahlreicher Staus drängt die Politik – nicht zuletzt mit Blick auf Nachhaltigkeit und verstärkten Klimaschutz – darauf, Alternativen zum Auto als Hauptverkehrsmittel zu forcieren. Neben öffentlichen Verkehrsmitteln bietet sich da vor allem das Fahrrad an. Doch vielerorts fehlt (noch) eine entsprechende fahrradfreundliche Infrastruktur. Radwege müssen erst geschaffen werden, um einen Anreiz dafür zu bilden, auf das Rad umzusteigen. In landkreis­übergreifender Gemeinschaftsarbeit nehmen zwei Kommunen nun solch ein Projekt in Angriff.



Zwischen Waakirchen im Landkreis Miesbach und Reichersbeuern im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wird parallel zur Bundesstraße B472 ein neuer Radweg entstehen. Nun wurde in Waakirchen der Bau mit einem feierlichen Spatenstich offiziell eröffnet. Zu der Feier hatten sich die Bürgermeister der beiden Kommunen – Norbert Kerkel für Waakirchen und Ernst Dieckmann für Reichersbeuern – sowie die Land­räte der beiden Kreise – Olaf von Löwis für Miesbach und Josef Niedermaier für Bad Tölz-Wolfratshausen – eingefunden.

Radweg kostet 1,5 Millionen Euro

Auch der CSU-Bundestags­abgeordnete Alexander Radwan aus Rottach-Egern war anwesend – und ein unangekündigter Überraschungsgast: Landtagspräsidentin Ilse Aigner nutzte ihren Urlaub dazu, einen Abstecher nach Waakirchen zu machen – natürlich mit dem Rad. Nicht zuletzt waren alle Besitzer eingeladen, die durch Abtretung von Grund und Boden ermöglicht haben, die neue Strecke zu realisieren, was in den Grußworten der Prominenz ausdrücklich gewürdigt und gedankt wurde.

Stefan Leitner, Leiter des Bereichs Straßenbau beim Staatlichen Bauamt Rosenheim, stellte eingangs die Eckdaten des Projekts dar. Der neue Geh- und Radweg wird über eine Länge von eineinhalb Kilometern beide Kommunen miteinander verbinden. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 1,5 Millionen Euro. Parallel dazu laufende Maßnahmen an der Bundesstraße werden mit 500.000 Euro beziffert. Die Kosten tragen Bund und Land. Drei Monate sollen die Arbeiten andauern, sagte Leitner: „Dann können wir den Weg hoffentlich im Herbst gemeinsam einradeln.“

Radweg statt hoch frequentierter B472

Die anwesende Politprominenz zeigte deutlich, welche hohe Bedeutung das Thema Radverkehr heute genieße. Umso größer sei die Freude, mit der geplanten Verbindungsstrecke eine Lösung gefunden zu haben. Das bestätigte auch Radwan. „Früher wurde mit solch einem Aufgebot eine Bundesstraße oder Autobahn eröffnet“, sagte der Abgeordnete. Um das Fahrrad nicht nur in der Freizeit, sondern auch für den Alltag attraktiver zu machen, bedürfe es einer sicheren Infrastruktur. Dafür habe man in der Politik schon vor einiger Zeit den Entschluss gefasst, den Ausbau von Radwegen unabhängig vom Bau von Bundesstraßen zu ermöglichen.



Die beiden Landräte traten zusammen an das Rednerpult. Josef Niedermaier – nach eigenem Bekunden selbst passionierter Rennradler – gab seiner Erleichterung Ausdruck, dass anstelle der hoch frequentierten B472 nunmehr bald eine Alternative zur Verfügung stehe. Zwar existierten zwischen beiden Ortschaften schöne Waldwege als Radverbindung, dennoch brauche man eine direkte, schnelle Verbindung für Alltags- und Berufsverkehr. Radfahren, einst etwas belächelt, sei die Mobilität der Zukunft, unterstrich Olaf von Löwis. Man wolle das aber keineswegs von oben verordnen, sondern vielmehr alle Bürger mitnehmen als Botschaft auch für künftige Generationen.

Radweg eventuell bis Greiling verlängern

Mit dem Projekt löse man ein Problem und sende darüber hinaus ein positives Signal für mehr Nachhaltigkeit aus, freute sich Waakirchens Bürgermeister Norbert Kerkel. Mit solchen Projekten strebe man nach mehr Verkehrssicherheit, Bewegungsfreiheit und damit auch Lebensqualität. Sein Reichersbeurer Kollege Ernst Dieckmann blickte zuversichtlich auf die Einweihung im Herbst und zugleich auf eine eventuelle Verlängerung des Wegs bis nach Greiling.

Überraschungsgast Ilse Aigner schließlich – zu Gast, wo andere Urlaub machen, wie sie sagte – wünschte ebenfalls alles Gute für die Bauarbeiten. ger