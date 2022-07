Gemeinderat in Kreuth fordert Austritt aus Tourismusverbund

Von: Katja Schlenker

Teilen

Könnte Kreuth sich ohne TTT besser als Bergsteigerdorf vermarkten? Diese Frage wurde nun im Gemeinderat aufgeworfen. © Schlenker

Kreuth – Gemeinderat Markus Wrba fordert, dass Kreuth aus der TTT austritt. Die investierte Summe in den Tourismusverbund stehe nicht im Verhältnis zum Nutzen.

Immer wieder klingt mal Kritik an der Arbeit der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) an. In Kreuth ist FWG-Gemeinderat Markus Wrba nun einen Schritt weitergegangen und hat den Austritt der Gemeinde aus dem Bündnis gefordert, das die Urlaubsregion rund um den Tegernsee organisieren und vermarkten soll.



„Ich bin der Meinung, dass Kreuth aus der TTT aussteigen sollte, auch wenn das zu großen Umwälzungen führt“, erklärte Wrba in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. „Die knapp 600.000 Euro als Beitrag stehen nicht im Verhältnis zu dem, was wir wiederbekommen.“

Das sei kein persönlicher Affront gegen TTT-Geschäftsführer Christian Kausch oder die TTT-Mitarbeiter. Er habe lediglich das Gefühl, dass man sich auseinander entwickelt habe. Vor allem der Titel „Bergsteigerdorf“, den Kreuth seit dem 13. Juli 2018 offiziell trägt, finde keinen Niederschlag im Programm der TTT. So solle man den Betrag statt in die TTT lieber in den Ort investieren, die Aufenthaltsqualität dort verbessern und den Charakter als Bergsteigerdorf herausarbeiten.

Konsequenzen für Kreuth bei TTT-Austritt

Diskutiert wurde der Antrag am Sitzungsabend jedoch nicht. Das lehnte Bürgermeister Josef Bierschneider ab, weil es sich um einen Schritt handele, über dessen Konsequenzen man sich bewusst sein müsse, auch oder gerade finanziell. „Am Ende wird es vielleicht teurer als jetzt“, warnte der Bürgermeister.

„Wir müssen uns Zeit nehmen, das gemeinsam diskutieren und prüfen, was diese Forderung an Kosten verursachen wird.“ Eine Folge wäre, dass Kreuth die komplette touristische Infrastruktur, die aktuell über die TTT läuft, eigenständig aufbauen und erhalten müsste. Dabei müsse man auch die Anbieter von Gästebetten anhören, erklärte der Bürgermeister.

Die übrigen Gemeinderäte äußerten sich während der Sitzung nicht zu der Forderung ihres Ratskollegen, aus der TTT auszutreten und sich selber zu organisieren.

Sorge in Gmund wegen möglichen TTT-Austritts

Doch nicht nur die Kreuther Gemeinderäte beschäftigt nun das von Markus Wrba angesprochene Thema. So fragte CSU-Gemeinderätin Martina Ettstaller in der jüngsten Sitzung in Gmund nach, was der Austritt Kreuths für die anderen vier Tal-Kommunen bedeuten würde.

Bürgermeister Alfons Besel reagierte gelassen auf die Forderung aus Kreuth. „Eine Einzelstimme darf es sicher geben, aber die TTT ist die Hüterin der Marke Tegernsee“, erklärte er. „Man kann es sich gar nicht leisten, diese Marke einfach so über Bord zu werfen.“ Viel Arbeit stecke dahinter, bis man diese entwickelt habe, und letztlich auch Geld, um diese zu etablieren. Zudem betonte er die gute Zusammenarbeit unter den fünf Tal-Kommunen im Bereich Tourismus und Marketing. „Die Gemeinde müsste dann alles selber leisten“, sagte er. „Deswegen traue ich mich zu sagen, dass es so nicht kommen wird.“

TTT-Geschäftsführer Christian Kausch, der eigentlich in die Gmunder Sitzung gekommen war, um das Programm der Tourismusorganisation für 2022 vorzustellen, schloss sich den Worten des Bürgermeisters an. Eine detaillierte Anfrage an den TTT-Geschäftsführer zum Thema blieb unbeantwortet. ksl