Bad Wiessee: Betrunkener beginnt Fahrerflucht

Knapp 1,5 Promille hatte ein 49-jähriger Mann am Vormittag des Ostersonntags, als ihn eine Polizeistreife kontrollierte (Symbolfoto).

Aufgehalten mit knapp 1,5 Promille

Von Sabrina Winklmaier

Bad Wiessee – Am Ostersonntag fuhr ein betrunkener Mann einfach davon, nachdem er mit seinem Auto ein parkendes Auto beschädigt hatte. Bei einer darauffolgenden Polizeikontrolle konnte bei dem Fahrer ein Alkoholgehalt von knapp 1,5 Promille festgestellt werden.

Wie die Polizeiinspektion Bad Wiessee mitteilt, beobachtete eine Hotelmitarbeiterin in Bad Wiessee am Sonntag, 9. April, gegen 9 Uhr einen Autounfall. Ein sichtlich betrunkener Mann wollte sein Auto ausparken und fuhr ein anderes Fahrzeug dabei an. Er entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden bei der Polizei zu melden. Gegen 10.30 Uhr konnte der unfallflüchtige Fahrer von den Beamten aufgegriffen und kontrolliert werden. Laut der Polizei Bad Wiessee habe der 49-jährige Mann den Unfall gar nicht bemerkt. Bei einem anschließenden Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von knapp 1,5 Promille.

Der Fahrer wurde einer Blutentnahme unterzogen, zudem erwartet ihn eine Geldstraße. Seinen Führerschein muss er für ungefähr ein Jahr abgeben.