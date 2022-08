Bezahlbarer Wohnraum: Grünen-Antrag sorgt für scharfen Ton in Tegernsee

Von: Katja Schlenker

Der Platz in Tegernsee ist rar. Wo noch gebaut werden kann, soll laut Grünen-Fraktion ein kommunales Wohnungskonzept eruieren. Ein noch leeres Grundstück ist die sogenannte Amerikanerweise an der Leebergstraße. © Schlenker

Tegernsee – Für eine hitzige Debatte hat ein Antrag der Grünen-Fraktion im Stadtrat Tegernsee gesorgt. Es ging darum, ein kommunales Wohnungskonzept zu erstellen.

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum sei ein altes Problem in Tegernsee, erläuterte Ursula Janssen im Namen der Grünen-Fraktion den Antrag auf ein kommunales Wohnungskonzept in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Oft würden lediglich hochpreisige Eigentumswohnungen entstehen. Für Normalverdiener bliebe kaum eine Möglichkeit, eine passende Wohnung zu finden. Diese Ausgangslage habe sich durch die aktuellen Krisen mit Corona und Ukraine-Krieg samt Nebenwirkungen nochmals verschärft.

Für das Tegernseer Tal bedeute diese Entwicklung aber auch, dass sich der Fachkräftemangel vor Ort verschärfe, weil Personal in Gastronomie oder Pflege beispielsweise keine bezahlbare Wohnung finde. „Die Stadt Tegernsee ist auf einem guten Weg“, attestierte Ursula Janssen der Verwaltung. Man habe zahlreiche Gebäude selbst erstanden und diese umgebaut oder plane, dies zu tun, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Aber: „Auch die Stadt Tegernsee wird nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung haben, um das Problem zu beheben“, sagte die Grünen-Stadträtin.

Die fünf Punkte des Wohnungskonzepts:

Zum einen soll der Ist-Stand der Liegenschaften der Stadt von der Verwaltung zusammengetragen werden.

Zum anderen solle dies auch für die Tegernseer Kur- und Versorgungsbetriebe (TKV) und deren Beteiligungsgesellschaften geschehen.

Anschließend sollen die Stadträte Prioritäten für Baumaßnahmen festlegen, abhängig von den finanziellen Möglichkeiten.

In diesem Zusammenhang sollte laut Grünen-Antrag auch darüber nachgedacht werden, ein Kommunalunternehmen (KU) zu gründen, um städtische Liegenschaften sowie deren Sanierung, Um- oder Neubau zu verwalten.

Fernziel könne als fünfter und letzter Punkt des Antrags sein, ein talweites Wohnungsunternehmen zu gründen, um größere Projekte umsetzen zu können, die für eine Kommune allein nicht zu stemmen sind.

Was folgte, war eine lebhafte Debatte, die in ihrem Verlauf an Schärfe zulegte. Zunächst meldete sich Vizebürgermeister Michael Bourjau (FWG) zu Wort. „Sich damit zu beschäftigen, halte ich für richtig, aber wir können den privaten Wohnungsmarkt nicht aushebeln“, sagte er. „Außerdem sind wir sehr bewusst und aufmerksam unterwegs, um etwas zu erschaffen.“ Ein Kommunalunternehmen zu gründen, lehnte er ab, weil die Stadt damit ihre Hoheit abgebe. SPD-Stadtrat Thomas Mandl hingegen konnte sich ein KU durchaus vorstellen.

Bürgermeister wütend über Grünen-Antrag

Dem Antrag nichts abgewinnen, was die aktuelle Strategie der Stadt verbessern würde, konnte Andreas Obermüller (FWG). „Unsere Strategie seit 2014 ist recht erfolgreich“, sagte er. „Wir haben vieles richtig gemacht, zum Beispiel auch mit der Zweitwohnungssteuer.“ Auch Rudolf Gritsch (CSU) sah keinen Mehrwert in dem Antrag, auch wenn er diesen grundsätzlich nicht falsch fand.

Verwundert und fast schon erbost war hingegen Bürgermeister Johannes Hagn angesichts des Antrags, der gestellt worden sei, ohne vorab bei der Verwaltung im Rathaus nachzufragen. Den Vorwurf, den der Antrag ungewollt auslöste, dass die Verwaltung noch besser arbeiten könne, wies er zurück.

Grünen-Antrag als schlechten Stil bezeichnet

Ausführlich ging er auf die einzelnen Punkte ein, zum Beispiel darauf, dass es die Aufstellung der Liegenschaften samt Plänen dafür bereits im Rathaus gebe und der Stadtrat 2015 die 2012 gegründete Liegenschaftsverwaltung wieder aufgelöst habe wegen der Kosten und des Aufwands. Auch auf die gute Quote von 15 Prozent an bezahlbarem Wohnraum in Tegernsee ging er ein.

Ursula Janssen zeigte sich überrascht von der Schärfe der Antwort und forderte die entsprechenden Unterlagen ein. Wie auskunftsfreudig die Mitarbeiter im Rathaus sind, bekam sie dann auch von Florian Kohler und Manuela Brandl (beide Bürgerliste) bestätigt, die den Antrag als schlechten Stil empfanden. Am Ende zogen die Grünen diesen zurück. Im Oktober soll das Thema erneut besprochen werden, dann mit neuer Datengrundlage. ksl