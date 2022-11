Bio-Rindsbratwurst auf dem Seeadvent in Bad Wiessee

Von: Sabrina Winklmaier

Freuen sich auf den Seeadvent in Bad Wiessee: Nachhaltigkeitsbeauftragter Michael Götz, Gastronom Peter Blüm und Kathleen Ellmeier von der REO.JPG © Ellmeier REO

Bad Wiessee – Beim Seeadvent in Bad Wiessee gibt es am ersten Dezemberwochenende eine regionale Köstlichkeit mehr. Besucher können sich eine Rindsbratwurst vom Biohof in Gmund schmecken lassen.

„Gemeinsam nachhaltig am Tegernsee“, das ist das Motto, unter dem schon die Seefeste rund um den Tegernsee im Sommer standen. Erfolgreiche Mülltrennung, kostenlose Busse und mehr Abstellplätze für Fahrräder. Die Themen Nachhaltigkeit und Regionalität sollten aber auch in der Adventszeit, in der Massenkonsum immer noch groß geschrieben wird, nicht zu kurz kommen. Michael Götz, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT): „Wer von Nachhaltigkeit spricht, kommt an regionalen Produkten nicht vorbei.“

„Gemeinsam nachhaltig am Tegernsee“

Mit gutem Beispiel voran geht Gastronom Peter Blümer. Eine junge Bio-Kuh wurde geschlachtet und das Fleisch zu Rindsbratwurst verarbeitet. „Etwas aufwändiger waren die Vorbereitungen schon, aber die gschmackige Rindsbratwurst haben mich dann endgültig überzeugt“, schwärmt Blümer. Die Rindsbratwurst gibt es am kommenden Wochenende am Christkindlmarkt Bad Wiessee. Damit Besucher von dieser Aktion informiert werden, stehen an den Ständen Tafeln der „TTT“. Die Naturkäserei Tegernseer Land eG bietet an ihrem Stand auf dem Schlossadvent Tegernsee Raclette-Brot mit Käse an.

„Mehr Wertschöpfung und Wertschätzung für die Landwirte.“

Der Einsatz regionaler Lebensmittel auf Veranstaltungen wie den Christkindlmärkten soll auch ein Hinweis für die Verbraucher sein, Fleisch, Käse und andere Waren direkt bei den Landwirten und Herstellern zu beziehen. Viele Bauern bieten Hofläden, SB-Automaten oder auch festgelegte Verkaufstage für Fleisch und Wurst an. „Gerade jetzt zur Weihnachtszeit gibt es ein großes Angebot bei den Betrieben. Unter www.miesbacher-weidefleisch.de findet man Informationen, Angebote sowie die nächsten Verkaufstage“, empfiehlt Kathleen Ellmeier von der Regionalentwicklung Oberland. Eine enge Zusammenarbeit gibt es auch mit der Initiative Oberland Bioweiderind e.V., der passende Angebote an Biofleisch für Großabnehmer schaffen will. Anfang nächsten Jahres wird es die ersten Produkte geben.

Ellmeier erhofft sich mit dieser Aktion vor allem mehr Wertschöpfung und Wertschätzung für die Landwirte.