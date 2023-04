Blauberge in Kreuth: Suche nach 50-Jährigem mit glimpflichem Ausgang

Mann verbrachte die Nacht im Gelände

Kreuth – Weil sie ihren in den Blaubergen in Kreuth wandernden Lebensgefährten nicht mehr erreichen konnte, rief eine 57-Jährige die Rettungskräfte zu Hilfe.

Am Sonntag (30. April) meldete sich gegen 0.15 Uhr eine 57-Jährige aus Langenbach (Landkreis Freising) der Polizei in Freising. Sie teilte mit, dass ihr 50-jähriger Lebensgefährte die Blauberge in Kreuth besteigen wollte, er aber seit vier Stunden aber nicht mehr erreichbar sei.

„Da er den schweren Abstieg nicht mehr schaffte, teilte er seiner Lebensgefährtin gegen 20 Uhr mit, dass er wieder auf den Berg hochgehen werde“, erklärt die Polizei Bad Wiessee. Da es daraufhin vier Stunden keine Lebenszeichen mehr von ihm gab, wurde mit einem Großaufgebot der Bergwachten in Rottach-Egern und der österreichischen Kollegen der Bergwacht nach dem Vermissten gesucht.

Hubschrauber muss wieder abziehen

Der angeforderte Polizeihubschrauber musste in der Nacht aufgrund des schlechten Wetters die Suche vorzeitig abbrechen. „Kurz bevor es dann zum Einsatz der alpinen Einsatzgruppe der Polizei kam, meldete sich der Vermisste bei den Einsatzkräften“, heißt es im Bericht. Der Mann war wohlauf und stieg selbstständig wieder ab, nachdem er die Nacht am Berg verbracht hatte.