Rottach-Egern: Brand im Hotel Bachmair Weissach

Von: Sabrina Winklmaier

Knapp 100 Einsatzkräfte hatten am Dienstagabend einiges zu tun: Eine Sauna im Rottacher Hotel Bachmair Weissach geriet in Brand (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Rottach-Egern – Am gestrigen Dienstagabend kam es im Hotel Bachmair Weissach zu einem Brand in einer Sauna. Der vorläufige Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Wie die Polizeiinspektion Bad Wiessee mitteilt, kam es am Dienstag, 2. Mai, gegen 21 Uhr zu einem Brand in der Sauna einer Suite im Hotel Bachmair Weissach in Rottach-Egern. „Ein 31-jähriger Gast schaltete die Sauna in seiner Suite ein und ging dann mit seiner Familie zum Schwimmen“, berichtet Robert Boos von der Wiesseer Polizei. Als der Mann wieder in die Hotelsuite ging, bemerkte er zunächst ein kleines Feuer in der Sauna. Umgehend suchte er die Rezeption auf. Diese alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand in der kompletten Sauna ausgebreitet. „Sämtliche Gäste wurden für die Dauer der Löscharbeiten evakuiert und in einem anderen Gebäudeteil untergebracht“, berichtet die Polizei. Es gab keinen Personenschaden, die Sauna brannte jedoch vollkommen aus. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren knapp 100 Rettungskräfte mit zehn Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren Kreuth und Rottach-Egern. Auch ein Notarzt und mehrere Rettungsfahrzeuge waren vor Ort.