Rottach-Egern: Brand in Schule löst Großeinsatz im Tegernseer Tal aus

Von: Sabrina Winklmaier

Drei Feuerwehren löschten den Brand in der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern.

Rottach-Egern – Am Mittwoch, 11. Januar, brannte in der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern eine Kleiderstange mit Fundklamotten. Die Freiwilligen Feuerwehren konnten den Brand umgehend löschen, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 10.000 Euro.

Gegen 14.35 Uhr ging am Mittwoch, 11. Januar, bei zahlreichen Feuerwehren im Tegernseer Tal der Alarm „Brand in einer Schule“ ein. Ein bisher unbekannter Täter hatte im Erdgeschoss der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern eine Kleiderstange mit Fundklamotten in Brand gesetzt.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehren unmittelbar gelöscht werden. „Es entstand ein Schaden an der Bekleidung, der Kleiderstange und an der dahinterliegenden Wand von circa 10.000 Euro“, berichtet Andreas Loeffler von der Polizeiinspektion Bad Wiessee.

Es waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Wiessee, Rottach-Egern und Kreuth im Einsatz. Kräfte des BRK und Führungsdienstgrade der Landeskreisfeuerwehrleitung waren ebenfalls an dem Einsatz beteiligt.

Die Polizeiinspektion Bad Wiessee bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08022/98780.