Corona als stetiger Begleiter

BSZ Miesbach verabschiedet fast 200 Absolventen feierlich

Verabschiedung: Schulleiter Martin Greifenstein (l.) und Landrat-Stellvertreter Josef Bierschneider (r.) mit den Absolventen. © stefan schweihofer

Landkreis – 192 Absolventen des Beruflichen Schulzentrums Miesbach (BSZ) sind nun im Postsaal in Bad Wiessee offiziell verabschiedet worden.

192 Absolventen des Berufsschulzentrums Miesbach (BSZ) haben ihre Lehr- und Schulzeit erfolgreich beendet. Die Abschlussfeier mit Zeugnisverleihung fand nun im Postsaal in Bad Wiessee im Beisein von Eltern, Lehrern und zahlreichen Ehrengästen statt. Nachdem die Corona-Pandemie vorangegangenen Abschlussjahrgängen erhebliche Einschränkungen auferlegt hatte, war die Freude über die Rückkehr zum traditionellen Rahmen deutlich zu spüren. Die (ehemaligen) Azubis hatten ihre Ausbildungen in fünf Fachrichtungen absolviert:

71 im Bereich Wirtschaft und Verwaltung

52 im Bereich Hotellerie und Gastronomie

49 in der Holztechnik

zwölf in der Fachrichtung Metalltechnik

acht im Bereich Körperpflege.

45 BSZ-Absolventen mit 1,5 oder besser

Auch an besonders erfolgreichen Abschlussnoten fehlte es nicht, wie die Zahl der Auszeichnungen zeigte. 45 Absolventen wurden für eine Abschlussnote von mindestens 1,5 mit einem Staatspreis geehrt. Sieben erhielten einen Landkreispreis als Beste ihres Ausbildungsberufs.

Seine Festrede begann Schulleiter Martin Greifenstein mit einer Rückschau. Im Herbst 2019 hätten die Absolventen ihre Ausbildung noch in der krisenarmen alten Welt begonnen mit stabilen Benzinpreisen, beliebig vorhandener Energie, billigen Flugreisen – und ohne Masken. Dann der Einschnitt im März 2020, als sie mit der Berufsschule den Quantensprung ins digitale Zeitalter unternahmen. Der Schulleiter zollte seinen ehemaligen Schülern Anerkennung für das große Engagement, mit der diese die neue Situation gemeistert haben.

Arbeitsmarkt bietet großes Spektrum

Dann ließ er einen Ausblick folgen. Die duale Ausbildung sei nach wie vor die Pole-Position für eine Karriere. „Damit stehen Sie in der ersten Reihe, wenn es darum geht, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben“, betonte er mit Blick auf den Fachkräftemangel. Um Arbeitslosigkeit bräuchten sich die Absolventen heute keine Sorgen zu machen, sondern könnten sich ihren Arbeitgeber vielmehr aussuchen. In Zeiten oft negativer Schlagzeilen sei es wichtig, sich nicht vom Weg abbringen zu lassen und seine Ziele konsequent zu verfolgen, unterstrich der Schulleiter: „Bauen Sie auf dem auf, was Sie in Ihrer Berufsausbildung gelernt haben. Damit stehen Sie ganz fest im Leben.“



Stellvertretend für Landrat Olaf von Löwis gratulierte auch Josef Bierschneider zum erfolgreich bestandenen Abschluss. Auf dem Arbeitsmarkt stehe ein großes Spektrum offen, aus dem die Absolventen nun auswählen könnten. „Ich wünsche Ihnen dafür, dass Ihr künftiger Beruf nicht nur ein Job ist, um Geld zu verdienen, sondern er für Sie zur Berufung wird“, sagte er und zitierte Walt Disney: „Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen.“ Wenn beruflich vielleicht manche Krise zu bewältigen sein werde, gelte es, kühlen Kopfes eine Lösungsstrategie zu entwickeln und umzusetzen. „Lassen Sie sich im Berufsleben durch Rückschläge nicht unterkriegen“, bestärkte er die jungen Leute und weitete diesen Aspekt auch auf die großen gegenwärtigen Krisen aus.

Corona als stetiger Begleiter

Auch Alexander Schmid, Geschäftsführer der Standortmarketinggesellschaft Landkreis Miesbach (SMG), gratulierte den Absolventen zum erfolgreichen Abschluss, der ihnen neben beruflichen Chancen auch die Möglichkeit gebe, Verantwortung zu übernehmen. „Nutzt Eure Talente, bleibt offen für Neues und gestaltet die Zukunft“, sagte er.



Für die Schülersprecher hielt Amparo Meinert, Auszubildende zur Hotelfachfrau, eine launige Rede, in der auch sie die Folgen des stetigen Begleiters Corona während der Lehrzeit skizzierte. Homeoffice für die einen, unfreiwillige Freizeit für die anderen. Ein Riesendankeschön sprach sie den Lehrern für ihre Geduld in dieser Zeit aus. Ein positiver Aspekt der überstandenen Einschränkungen sei sicher, dass viele dadurch entbehrte Möglichkeiten nun mehr wertgeschätzt und nicht mehr als selbstverständlich erlebt würden. „Jetzt, nach dem Ende der Lehre beginnt der Spaß des Lebens“, sagte sie und ermutigte die Absolventen, sich nicht unterkriegen zu lassen, „wenn es beruflich mal nicht so läuft, wie man es sich vorstellt.“

Mit der Verleihung der Zeugnisse und Preise wurde der Festakt beschlossen. ger