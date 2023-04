Bürgermeister Besel zapft an: Start für Volksfest in Gmund

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Nicht mal zwei Schläge hat Gmunds Bürgermeister Alfons Besel (Mitte) beim Anstich gebraucht. Mit dabei waren unter anderem Thomas Friesinger (2.v.r.), Maximilian Dengler (r.) vom Brauhaus Tegernsee und Bad Wiessees Vize-Bürgermeisterin Birgit Trinkl (l.). © Sabrina Winklmaier

Gmund – Bis einschließlich Montag (1. Mai) wird auf dem Volksfest in Gmund wieder gefeiert, getanzt und getrunken. Im Anschluss begehen die Gebirgsschützen ihr großes Jubiläum.

Knapp zwei Schläge hat Bürgermeister Alfons Besel beim traditionellen Anstich am Donnerstag (27. April) für das erste Fass Festbier gebraucht. Auf das althergebrachte „O‘zapft is“ verzichtete er, dafür wünschte er allen Besuchern fünf friedvolle, fröhliche und glückliche Tage.

Auch dieses Jahr besticht das Volksfest durch ein buntes Rahmenprogramm, beispielsweise dem Auftritt der örtlichen Trachtengruppe und den Goaßlschnoizern am morgigen Sonntag. Für Kinder steht vor dem Zelt neben dem Glückshafen und dem Dosenwerfen ein Kettenkarussell und ein Autoscooter.



Dass das Volksfest dieses Jahr so früh stattfindet, hat den Grund, dass die Gebirgsschützenkompanie Gmund am nächsten Wochenende ihr 400-jähriges Bestehen feiert. „Das Volksfest ist nur der Auftakt einer ganzen Festreihe in diesem Jahr, das nächste Highlight kommt bereits nächstes Wochenende mit unseren Gebirgsschützen“, verwies Besel nicht ohne Stolz.