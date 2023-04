Bürgermeister Bierschneider: „Ich bin zuversichtlich“

„Ich bin zuversichtlich“

Von: Sabrina Winklmaier

Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider (r.) vermeldete bei der Bürgerversammlung in der Naturkäserei viel positive Tagespunkte. © Versen

Kreuth – Es geht aufwärts im Bergsteigerdorf Kreuth. Das zeigten die Tourismuszahlen. 2022 hatte Kreuth 39 Prozent mehr Ankünfte als 2021, wobei die Übernachtungszahlen gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent gestiegen waren. Ein Grund zum Strahlen für den Gemeindechef, der Optimismus verbreitete.

Exakt eine Stunde lang präsentierte Bürgermeister Josef Bierschneider die Neuigkeiten im Ort, eindrucksvoll vermittelt durch großflächige Darstellungen an der Wand, sodass alle Kreuther Bürger, die in die Naturkäserei gekommen waren, die Geschehnisse einwandfrei verfolgen konnten. Zur Tourismusinfrastruktur machte Bierschneider auf die neuen Bio-Toiletten an Wanderparkplätzen aufmerksam, ebenso auf das Angebot „Waldbaden“. Ein neuer Pächter für die Minigolf-/Tennisanlage sorgte ebenso für Freude wie der Umstand, dass nach einem Wasserschaden die Kegelbahn wiederum in Betrieb genommen werden konnte.

Als Erfolgsfaktoren zählte der Bürgermeister die neue Anlage „Tegernsee Phantastisch“, die Sanierung des Alpenlehrpfads sowie die neuen E-Ladestationen auf. Die dritte Auflage der Bergsteigerdorf-Zeitung „Gipfelglück“ erscheint im Mai 2023. Besondere Kulturveranstaltungen werden von Mai bis Oktober jeden Dienstag im Kurpark geboten. „Gemeinsam. Sicher. Respektvoll“ heißt die Kampagne mit Viktoria Rebensburg, begleitet von einer „Vicky-Ausstellung“ ihrer gewonnen Preise in der Tourist-Information. In Arbeit ist ein geplanter Newsletter für Bürger. Mit verschiedenen Angeboten macht die Gemeinde in den Pfingstferien 2023 auf sich aufmerksam. „Natürlich! Kreuth“ heißt die Aktion, die in den Mai-Ausgaben aller Gemeindeboten ganz besonders beworben wird. „Werbung ist wichtig, ohne ist man weg vom Fenster, da man nicht mehr wahrgenommen wird“, erläuterte Bierschneider die Situation.



Bürgermeister Bierschneider: „Ich bin zuversichtlich“

Ein großes Thema war die Erneuerung der Riedlerbrücke, aber auch der Verkehr allgemein. Mit staatlicher Unterstützung wird der Geh- und Radweg zwischen dem Kieswerk und der Weißachbrücke für 2023/2024 geplant, während die Querungshilfe in Oberhof von der Gemeinde Kreuth allein bewerkstelligt werden muss. Größere Bauprojekte werden in Wildbad Kreuth entwickelt, wobei die Gebäude 2023 vorerst weiterhin als „Pop up“ Hotel und Mitarbeiterwohnungen genutzt werden. Größere Veränderungen wird es auch im „Bachmair Weissach“ geben, sowohl im Hotel, als auch im Dachgeschoss, wobei für den Pavillon ein Ersatzbau geplant wird.



Eine never-ending-story ist nach wie vor die Krankenanstalt in Kreuth, wo 2022 ein Geschäftsführerwechsel stattfand. „Ich bin zuversichtlich“, berichtete Bierschneider, nach erneuten Gesprächen mit den Besitzern und hofft, dass eine Neubebauung im Einvernehmen mit der Gemeinde (gewerbliche Nutzung) erfolgen wird. Weiterhin findet auch das Bauprojekt „Siebenhütten“ größte Beachtung, ein nach wie vor beliebtes Ausflugsziel für Wanderer, vor allem für Familien. Sozialer Wohnungsbau steht im Mittelpunkt des Neubauprojekts Benefiziatenhaus/ehemaliges Schulhaus Glashütte, in Kooperation mit dem Ordinariat, aber auch das Neubauprojekt am Ringsee. Bezüglich der Wasserversorgung erklärte der Gemeindechef: „Trotz wenig Regen in 2022 gibt der Pegelstand am Brunnen Langenau keinen Anlass zur Sorge“. Der Notverbund zwischen den Versorgungen Kreuth - Brunnbichl - Scharling/Point/Schärfen sorge für Versorgungssicherheit bei Engpässen.

Auch in Sachen Klimaschutz hatte Bierschneider einiges zu vermelden: Die Umrüstung der letzten Straßenlaternen auf energiesparende LED-Technik sei abgeschlossen. Verschiedene Stromsparmaßnahmen aufgrund der Energieeinspar-Verordnung wurden getätigt. Für Aufmerksamkeit sorgt die Umwandlung der evangelischen Emmauskirche in eine Kinderkrippe für maximal zwölf Kinder. Bauherr und Betreiber ist die Evangelische Kirchengemeinde Tegernsee-Rottach-Egern-Kreuth, wobei sich die Kreuther Gemeinde an den Umbaukosten beteiligt. Wegen Denkmalschutzvorgaben wird derzeit an einer Änderung der Planung gearbeitet. „Die Energiekrise machte deutlich, dass Vorsorge notwendig ist“, sagte Bierschneider. Er verwies auf die im Rathaus ausliegende Broschüre vom Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz mit wichtigen Tipps, die kostenfrei mitgenommen werden kann. iv