Bundeswaldinventur im Landkreis Miesbach startet in Bad Wiessee

Einsatz vor Ort im Wald nahe Bad Wiessee: (v. l.) Forstdirektor Korbinian Wolf, Förster Felix Bierling und Christoph Riedel sowie Landesinventurleiter Wolfgang Stöger. © Gernböck

Bad Wiessee – Alle zehn Jahre ist Bundeswaldinventur, wobei Experten Daten zu den Bäumen sammeln. Im Landkreis Miesbach ist die Aktion in Bad Wiessee gestartet.

Was hat sich in den Wäldern im Landkreis Miesbach während der vergangenen zehn Jahre verändert? Antwort auf diese nicht unwichtige Frage soll die Bundeswaldinventur geben, die vor Kurzem angelaufen ist.



Zum vierten Mal wird die Bestandsaufnahme durchgeführt. Aus diesem Anlass haben Vertreter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen sowie der bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) zu einem Vor-Ort-Termin ins Breitenbachtal in Bad Wiessee geladen – fernab der Straße im nebelverhangenen Bergwald.

Daten zu Veränderungen im Ökosystem Wald

Dort erläuterten Korbinian Wolf, Forstdirektor beim AELF, und Landesinventurleiter Wolfgang Stöger von der LWF die Maßnahme. Die Förster Felix Bierling und Christoph Riedel demonstrierten zudem, wie die Bestandsaufnahme in der Praxis vor sich geht. Sie werden in den kommenden Wochen in den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen im Einsatz sein.

Bayernweit sind 19 speziell geschulte Forstleute von der LWF unterwegs, um in den kommenden zwei Jahren den Zustand der Wälder zu untersuchen. Die Erhebung liefere wichtige Daten über Veränderungen im Ökosystem Wald, erklärte Korbinian Wolf. In seinem Zuständigkeitsbereich liegen die Wälder des Landkreises Miesbach, dessen Fläche zu 50 Prozent mit Bäumen bedeckt ist. Bergwald erfülle zudem einen wichtigen Schutzfaktor, betonte der Forstdirektor vom AELF Holzkirchen die Bedeutung der regelmäßigen Untersuchung.



Vier mal vier Kilometer mit Rastern

Um deutschlandweit einheitliche Zahlen zu gewinnen, ist das gesamte Waldgebiet in ein Rasternetz mit Inventurpunkten von je vier mal vier Kilometern eingeteilt, erläuterte Landesinventurleiter Stöger. Insgesamt 8.000 solcher Punkte gibt es alleine in Bayern. Im Landkreis Miesbach sind es 128.

Als 1987 die erste Bundeswaldinventur vorgenommen wurde, wurde an den Punkten jeweils ein Stück Eisenrohr im Boden fixiert, anhand dessen bei jeder neuen Inventur wieder der exakt gleiche Platz gefunden werden kann. „Im Gebirge kann das durchaus sportlich werden“, räumte Stöger ein. Ein Anmarsch von ein bis zwei Stunden pro Punkt sei da keine Seltenheit.

Daten direkt per Laptop in Programm

Untersucht werden sowohl die Baumart als auch Daten wie Stammdurchmesser, Alter und Höhe. Auch Zahl und Art des Nachwuchses und naturschutzrelevante Parameter wie Strukturvielfalt, Tot­holz und Waldlebensraumtypen spielen eine wichtige Rolle. Die gewonnenen Daten werden vor Ort per Laptop in ein Computerprogramm eingegeben.

Nach Abschluss der Aufnahmen werden die Daten ausgewertet, analysiert und aufbereitet. Die Ergebnisse geben dann Aufschluss über die Entwicklung der Zusammensetzung der Baum­arten, über Alter, Holzzuwachs und -vorrat, aber ebenso über Artenvielfalt und den Gesamtzustand des Ökosystems Wald. Sie werden 2024 vorliegen und dienen als Fundament für forst-, wirtschafts- und umweltpolitische Entscheidungen, sagte Forstdirektor Wolf. Zudem fließen sie in die forstliche Beratung der Waldbesitzer mit ein. ger