Bus statt Zug am Tegernsee: Bahn fährt wohl erst wieder am Mittwoch

Von: Sandra Hefft

BRB-Fahrgäste am Tegernsee müssen sich bis Mittwoch auf Schienenersatzverkehr einstellen. (Symbolbild) © Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Tegernsee – Statt am Montag sollen die Bauarbeiten der Tegernsee-Bahn im BRB-Netz Oberland erst in der Nacht auf Mittwoch enden. Der SEV mit Bussen geht also weiter.

Aller guten Dinge sind drei: Ursprünglich hätten die Bauarbeiten der Tegernsee-Bahn im Netz Oberland der Bayerischen Regiobahn (BRB) bereits am Mittwoch (14. Dezember) enden sollen. Daraus wurde nichts, neuer Termin war Montag (19. Dezember).

Nun die Nachricht der Bayerischen Regiobahn: Nach Angaben der Tegernsee-Bahn sollen deren Bauarbeiten auf der Strecke München – Holzkirchen – Tegernsee am Dienstag, 20. Dezember 2022, nachts soweit beendet sein, dass die Strecke Schaftlach – Tegernsee am Mittwoch, 21. Dezember, mit Betriebsstart in der Früh für den Zugverkehr freigegeben wird.“

Informationen über den Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen gibt es hier. „Bis auf äußerst wenige Ausnahmen sind alle Zugleistungen durch SEV abgedeckt“, erklärt die BRB. she