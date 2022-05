Business@School: Start-up-Atmosphäre am Gymnasium Tegernsee

Für die Idee wurde das Team von „Yana“ zum Schulsieger des Wettbewerbs „Business@School“ gekürt. © Mörtl

Tegernsee – Schüler des P-Seminars am Gymnasium Tegernsee haben im Rahmen des Wettbewerbs „Business@School“ ihr eigenes Unternehmen gegründet.

Was viele nur aus dem Fernsehen kennen, wurde für 17 Schüler des P-Seminars am Gymnasium Tegernsee im Rahmen des Wettbewerbs „Business@School“ nun Realität. Nachdem sie sich monatelang eingearbeitet, vorbereitet und abschließend fiktiv ihre eigenen Unternehmen gegründet hatten, mussten sie diese vor Vertretern der regionalen Wirtschaft und der Sparkasse vorstellen.



Bei „Business@School werden Jugendliche an Gymnasien mit dem Wirtschaftsleben vertraut gemacht. Aufgebaut ist das Projekt in drei Stufen. Zunächst müssen die Schüler in einzelnen Arbeitsgruppen große börsennotierte Konzerne wie Airbus, Adidas oder Zalando anhand der Geschäftsberichte und Internetseiten analysieren.

Vier Unternehmen gegründet

In einem zweiten Schritt werden kleine, regionale Betriebe betrachtet. Abschließend gründen sie ihr eigenes Unternehmen. Dabei müssen sie nicht nur einen Namen und das künftige Produkt ihrer Firma finden, sondern unter anderem auch die Gesellschaftsform wählen, eine Umsatz- und Gewinnplanung erstellen sowie Marketingkonzepte entwickeln.

Mit „Sportbox“, einer Automatenlösung für Sportartikel, „Sport Scout“, einer Scouting-Agentur für Fußballer und Tennisspieler, sowie „Fit For Rent“, einer Leihfirma für Fitnessbikes, lag der Fokus bei den Jugendlichen insbesondere im Bereich der Sportindustrie.

Als viertes Unternehmen wurde „Yana“, eine Kurzform für „You Are Not Alone“, gegründet. „Yana“ bietet seinen Kundinnen Schmuck, der einen Computerchip beinhaltet. Sobald eine Notsituation eintritt, kann man durch Drücken des Schmuckstücks eine Nachricht an fünf vorher ausgewählte Kontakte senden. Die Gründerinnen entwickelten dabei nicht nur ein Gesamtkonzept, sondern fertigten sogar einen Prototypen des künftigen Produkts an.

Gewinner bei Regionalentscheid in Ottobrunn

Nach ihrer Präsentation mussten alle Teams ihre Geschäftsidee vor der Jury begründen. Die Experten analysierten die Unternehmen dabei von Grund auf. Nach den sogenannten Pitches wurde das Team, das in den Augen der Jury am meisten mit seiner Geschäftsidee überzeugte, als Sieger gekürt. Gewonnen hat das Team von „Yana“. Die Gründerinnen werden somit beim Regionalentscheid in Ottobrunn das Gymnasium Tegernsee vertreten und sich bei Erfolg im Landeswettbewerb mit weiteren Gymnasien messen.

„Wenn ich sehe, wie sich die Schüler während der Projektzeit entwickelt haben, sieht man so viel Potenzial für ihre Zukunft – und darauf bin ich wahnsinnig stolz“, zeigte sich Studiendirektorin Elisabeth Hartwig beeindruckt. Sie leitete das Projekt an der Tegernseer Schule. pm