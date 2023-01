Brandgefahr: Echtkerzen an Christbaum lösen Großeinsatz aus

Von: Sabrina Winklmaier

Die Freiwillige Feuerwehr Rottach-Egern konnten den brennenden Christbaum löschen (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Rottach-Egern – Ein Christbaum mit echten Kerzen löste am Mittwoch, 4. Januar, einen Alarm bei Feuerwehr und Polizei aus. Der Sachschaden beläuft sich vorläufig auf 300.000 Euro.

Wie die Polizeiinspektion Bad Wiessee mitteilt, geriet am gestrigen Mittwoch, 4. Januar, gegen 17.50 Uhr ein Christbaum in Rottach-Egern in Brand. An dem Weihnachtsbaum waren Echtkerzen befestigt. Kurz unbeobachtet entzündeten die Kerzen ein Feuer am Baum. Der 74- jährige Hauseigentümer versuchte zunächst, das Feuer selbst zu löschen, schaffte es jedoch nicht.

Als eine Polizeistreife der Inspektion Bad Wiessee und die Freiwillige Feuerwehr Rottach-Egern vor Ort waren, stand eine Fassade des Einfamilienhauses bereits in Vollbrand. Die Floriansjünger konnten das Feuer eindämmen und gegen 18.13 Uhr vollständig löschen.

Der Hauseigentümer zog sich leichte Brandverletzungen an der linken Hand zu, seine 44-jährige Tochter blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 300.000 Euro.