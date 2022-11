Corona im Landkreis Miesbach: Rück- und Ausblick mit Minister Klaus Holetschek

Von: Sandra Hefft

Welche Auswirkungen hatte und hat die Corona-Pandemie auf den Landkreis? Dazu sprachen auf Einladung der CSU-Ortsverbände Tegernseer Tal (v.l.) Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Landrat Olaf von Löwis sowie vom Kreiskrankenhaus Vorstand Benjamin Bartholdt und der ärztliche Direktor Steffen Herdtle. Für den Ärztlichen Kreisverband sprach dessen Vorsitzender Thomas Straßmüller. © Sandra Hefft

Gmund – Wie ist das Fallen der Isolationspflicht bei Corona zu begründen und wie steht es um das Krankenhaus Agatharied? Antworten gab es bei einer CSU-Veranstaltung in Gmund.

Wie geht es im anstehenden dritten Winter der Corona-Pandemie weiter und wie steht es um das Kreiskrankenhaus? Um diese Fragen zu beleuchten, haben die CSU-Ortsverbände im Tegernseer Tal zur Diskussion mit Vertretern von Ärzteschaft, Krankenhaus und Politik, darunter Staatsminister Klaus Holetschek und Landtagspräsidentin und Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner in den Gasthof am Gasteig in Gmund eingeladen.



Mit ihrem Aufkommen stellte die Corona-Pandemie die Politik, das Gesundheitssystem und die Gesellschaft vor große Aufgaben. „Wir haben auf Sicht fahren müssen“, erinnerte Landtagspräsidentin Ilse Aigner. „Wir haben fast wöchentlich dazugelernt, was wir machen sollen und was nicht.“ Inzwischen ist der Erfahrungsstand bezüglich des Virus ein anderer.

Staatsminister Klaus Holetschek: „Sind in einer neuen Phase der Pandemie“

Auch die vergleichsweise weniger gefährliche vorherrschende Variante macht ein anderes Vorgehen möglich. So fiel am Mittwoch (16. November) unter anderem in Bayern die verpflichtende Isolation bei einer Corona-Erkrankung. „Wir sind in einer neuen Phase der Pandemie und müssen der Lage angepasst entscheiden“, erklärte Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Wer sich auch künftig in Isolation begeben wolle, könne das auf freiwilliger Basis tun. Sollte sich die Lage ändern, müsse neu entschieden werden.

Es sei gerechtfertigt, die Corona-Maßnahmen zurückzunehmen und mehr auf Eigenverantwortung zu setzen, bekräftigte auch Thomas Straßmüller, Erster Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes. Fast jeder habe Kontakt mit dem Virus gehabt, zudem gebe es ein Medikament. Gleichzeitig müssen die Entscheidungsträger ihre Lehren aus den Erfahrungen der vergangenen Pandemiejahre ziehen, um für eventuell kommende Bedrohungen besser vorbereitet zu sein.

Die wahren Helden der Pandemie

Etwas ändern müsse sich bezüglich der Arbeitsbedingungen und Wertschätzung für Pflegekräfte, waren sich alle Beteiligten einig. Sie seien neben Ärzten und Reinigungskräften in den Krankenhäusern die wahren Helden der Pandemie, betonte Holetschek. Denn der Engpass auf den Corona-Stationen der Krankenhäuser entstehe nicht etwa durch fehlende Betten, sondern durch fehlendes Personal, das die Kranken versorgt. Es gehe um nichts Geringeres als die Würde des Menschen. „In den letzten Stunden brauchen wir keinen Computer, sondern jemanden, der unsere Hand hält“, sagte Holetschek.



Krankenhaus Agatharied mit sattem Minus

Steigende Energiekosten und die Inflation gehen indes den ohnehin schon stark angeschlagenen Krankenhäusern weiter an die Substanz. Das Krankenhaus Agatharied habe 2021 ein Defizit von 12 Millionen Euro zu verzeichnen, erklärte Landrat Olaf von Löwis. „Die Pandemie hat gewirkt wie ein Brandbeschleuniger“, fasste Krankenhaus-Vorstand Benjamin Bartholdt die finanzielle Lage zusammen.

Das Problem liege unter anderem in der dualen Finanzierung. „Nur der kann sich halten, der mehr Patienten hat“, erklärte Bartholdt. Das war im Kreiskrankenhaus während der vergangenen Jahre nicht möglich, viele Operationen mussten verschoben oder abgesagt werden. Dazu kamen regelmäßige Tests, gestiegene Dokumentation und nun auch noch gestiegene Energiepreise sowie eine Inflation. „Die Lage gerät so langsam außer Kontrolle“, warnte Bartholdt. Dass stattdessen zum Beispiel eher über Cannabis-Legalisierung diskutiert werde, frustriere Bartholdt: „Da frage ich mich schon, wo die Priorisierung ist. Wir Krankenhäuser brauchen erste Hilfe und einen Ausgleich für den Kostendruck.“

Holetschek: Wohnortnahe Versorgung gewährleisten

Häuser im großen Stil zu schließen sei nicht sie Lösung, vor allem nicht in ländlichen Gebieten, betonte Holetschek. Oberstes Ziel sei, eine wohnortnahe Versorgung zu gewährleisten. Besonderes Augenmerk liege dabei auf der Kinder- und Jugend- sowie der Notfallmedizin. Auch ausufernder Bürokratie und Regulierung im medizinischen Bereich müsse entgegengewirkt werden. „Wir müssen regional passende Lösungen finden, um die Häuser zu stabilisieren“, sagte Holetschek. she