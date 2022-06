DAV und zahlreiche Mitstreiter sanieren Sieblisteig in Rottach-Egern

Vertreter von DAV, Almwirtschaftlichem Verein und Gemeinde haben gemeinsam den Sieblisteig in Rottach-Egern hergerichtet. © DAV

Rottach-Egern – Weitere Arbeiten am Sieblisteig in Rottach-Egern haben die Mitglieder des DAV Tegernsee und zahlreiche Mitstreiter saniert. Nun ist der Wanderweg wieder sicher.

In einer gemeinsamen Aktion haben der Almwirtschaftliche Verein Oberbayern, die Gemeinde Rottach-Egern und die Sektion Tegernsee im Deutschen Alpenverein (DAV) im Juni den Wanderweg im Bereich Sieblialm–Riedereck instand gesetzt.



Bereits im Juni 2020 waren in einer ersten Aktion besonders erosionsanfällige Abschnitte dieses Wegs mit groben Steinen befestigt worden. „Allerdings zeigte sich, dass Wanderer immer wieder seitlich der Befestigung in die angrenzenden Wiesen ausweichen und so neue Erosionsspuren hinterlassen“, teilt Carolin Machl, Leiterin der DAV-Geschäftsstelle in Tegernsee, mit. „Durch abfließendes Oberflächenwasser wird dann der ohnehin dünne Oberboden weiter abgeschwemmt.“ Um dieses Problem zu beheben, wurden nun die groben Steine in den betroffenen Wegabschnitten auf einer Breite von 40 Zentimetern zusätzlich mit Schotter abgedeckt.

Empfindliche Almböden vor Erosion schützen

Beteiligt waren an den Arbeiten die Almbauern Toni Maier, Sepp Kandlinger und Thomas Hörth, drei Mitarbeiter des Rottacher Bauhofs und drei Mitglieder der Sektion Tegernsee. Maßgeblich koordiniert wurden die Arbeiten von Andreas Stecher, der beim Bauhof angestellt ist und darüber hinaus seit vielen Jahren das Wegebauteam der Sektion Tegernsee mit Wegewart Alfred Müller unterstützt.

Entstanden ist die Idee zu dieser Gemeinschaftsaktion im Rahmen einer Vorbesprechung zur Hauptalmbegehung des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern, die im August 2022 auf den Almen rund um den Risserkogel stattfindet. Ein intaktes Wegenetz ist zum Schutz der empfindlichen Almböden vor Erosion in mehrfacher Hinsicht wichtig:

Für die Almwirtschaft, deren Erwerbsgrundlage die Almböden sind und die durch die Beweidung diese charakteristische Kulturlandschaft erhält.

Für die zahlreichen Besucher, welche die Wander- und Almwege nutzen, die Almidylle als Ausflugsziel genießen oder auch gerne auf der einen oder anderen Alm einkehren.

Für Gemeinden und Sektionen des DAV, zu deren Kern­aufgaben der Erhalt des alpinen Wegenetzes gehört.

Weitere Aktion auf Ableitenalm am Risserkogel

Mit dabei war auch der Erste Vorsitzende der DAV-Sektion Tegernsee, Rainer Toepel, der sich bei allen Beteiligten für die gelungene Aktion bedankte: „Gemeinsam mit dem Almwirtschaftlichen Verein Oberbayern und der Gemeinde Rottach-Egern haben wir mit unseren ehrenamtlichen Helfern einen weiteren Beitrag zum Erhalt des Sieblisteigs geleistet und ein Zeichen gesetzt für ein Miteinander von Almwirtschaft und Besuchern.“



Eine weitere solche Aktion ist Anfang Juli im Bereich der Ableitenalm am Risserkogel geplant. gb