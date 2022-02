Auftrag für Jagdfreund aus Lenggries

Besondere Bronzestatue von Quirin Roth kehrt nach Gmund zurück

Von: Alexandra Korimorth

Gmunds Bürgermeister Alfons Besel (r.) sowie Umzugs- und Transportunternehmer Richard Hiergeist mit der Statue „Diana, Göttin der Jagd“. © Korimorth

Gmund – Fast 20 Jahre war sie in Österreich und der Schweiz zu Hause – nun kehrt eine Bronze-Statue der Göttin Diana von Bildhauer Quirin Roth in dessen Heimat Gmund zurück.

Mit Quirin Roth ist im Juli 2020 einer der bedeutendsten Bildhauer Südbayerns und ein überregional bekannter Gmunder Künstler verstorben. Dass er nicht nur in seiner Heimat in vitaler Erinnerung bleibt, dafür sorgen vor allem seine lebensechten Bronzeplastiken.

Standbilder von Ludwig Thoma, Ludwig Ganghofer und Leo Slezak stehen im Rottacher Kurpark, der Wünschelrutengänger mit Kindern am Lindenplatz und der Fischbrunnen am Aquadome in Bad Wiessee oder auch das Denkmal von Thomas Mann und Hund Bauschan an der Gmunder Seeuferanlage. 19 Kunstwerke von Quirin Roth befinden sich im Landkreis Miesbach. Vor Kurzem kam das 20. hinzu. Bürgermeister Alfons Besel konnte „Diana, Göttin der Jagd“ von Quirin Roth in Empfang nehmen.

Schenkung aus der Schweiz

Als Schenkung aus der Schweiz kam die zweiteilige Bronzeskulptur zurück nach Gmund. Sie besteht aus einer 170 bis 200 Kilogramm schweren, überlebensgroßen Jagdgöttin sowie einer etwa 100 Kilogramm schweren und 120 Zentimeter großen Gämse. „Die Bronzeplastik zeigt unverkennbar Quirin Roths Handschrift“, teilt die Gemeinde Gmund mit.



Der Künstler hat die Göttin der Jagd, des Mondes und der Geburt, die zugleich Beschützerin der Frauen und Mädchen ist, klassisch mit kurzer Tunika und hoch geschnürten Sandalen dargestellt, wie man Diana aus der römischen Mythologie kennt. Doch ihr Gesicht und das hochgesteckte Haar erinnern auch an eine Frau, die im Alpenraum zu Hause ist. Nicht alleine dadurch hat Quirin Roth die Jagdgöttin in Bezug gestellt, sondern auch, indem er seiner Diana eine Gämse zur Seite stellte beziehungsweise legte. Abgesehen davon, dass der Auftraggeber besonders gerne zur Gamsjagd ging, wird Diana klassisch meist mit einem springenden Hirsch oder Reh dargestellt.

Auftrag für Jagdfreund aus Lenggries

Geschaffen hat Quirin Roth die Staue 2002 als Auftragsarbeit für einen Kunst sammelnden Jagdfreund aus Lenggries, der sich die Diana eigens für sein Jagdgut im österreichischen Schladming anfertigen ließ. „Dorthin hat sie mein Vater gebracht und sie dort auch eigenhändig aufgestellt“, sagt Quirin Roths Tochter Veronika Hagnroth. „Verbunden war das auch mit einer Einladung zur Jagd.“

Sie stellt auch klar, dass das Kunstwerk offiziell „Diana, Göttin der Jagd“ heißt und nicht „Alpen-Diana mit Gams“. Als solche war das Werk in der Familie des besagten Kunstsammlers bekannt. Ihm war die Statue offenbar so wichtig, dass er sie – obwohl mehrere Hundert Kilogramm schwer – von Österreich mit auf sein neues Jagdgut in der Schweiz nahm.

Gmund für Transport aus Schweiz zuständig

Nachdem der Kunstsammler verstorben ist, haben seine Nachkommen beschlossen, Diana an die Heimatgemeinde ihres Erschaffers zurückzugeben, und die Bronze Gmund geschenkt. Einzige Bedingung: Die Gemeinde muss den Transport aus der Schweiz selbst organisieren.



Dafür habe spontan der ortsansässige Umzugs- und Transportunternehmer Richard Hiergeist gewonnen werden können, erklärt die Gemeinde. Er fuhr kürzlich nach Merlischachen im Kanton Schwyz in der Schweiz, packte die bereits demontierte Diana samt Gämse ein und brachte sie nach Gmund. „Wir freuen uns sehr über diese Schenkung, die unsere Kunstwerke im öffentlichen Raum ergänzen und bereichern wird“, sagt Bürgermeister Alfons Besel. „Wir werden die Skulptur wie auch die Erinnerung an unseren Quirin Roth und seine Meisterlichkeit in Ehren halten.“

Am Jagerhaus oder bei Wohnen im Alter

Wo konkret die Statue aufgestellt wird, steht derzeit noch nicht fest. Es soll Kontakt zu Heimatfreunden gesucht werden, um die Göttin der Jagd eventuell im Umfeld des Heimatmuseums am Jagerhaus zu positionieren. Eine andere Möglichkeit wäre, Diana am Zukunftsprojekt „Wohnen im Alter“ aufzustellen, wenn dieses vollendet ist. „Wir werden sicherlich den passenden Standort für sie finden“, ist Alfons Besel überzeugt.

Bevor es aber soweit ist, werden Diana und die Gämse, die jahrzehntelang im Freien standen, gereinigt und deren Patina aufgefrischt. Außerdem ist der Pfeil, den sie in ihren Bogen spannt, bei der Demontage in der Schweiz abgebrochen und muss fachgerecht ersetzt werden. Erst dann wird die Statue in Gmund öffentlich zu bestaunen sein. ksl