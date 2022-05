So will Tegernsee seine jahrhundertelange Geschichte bewahren

Von: Katja Schlenker

Das Kloster samt Herzoglichem Bräustüberl macht die Stadt Tegernsee aus. Aber es gibt noch viele weitere historisch wertvolle Gebäude. © Hefft (Archivfoto)

Tegernsee – Tegernsee denkt über ein kommunales Denkmalkonzept nach. Rund 300 Anwesen wären betroffen. Das Landesamt für Denkmalpflege unterstützt das Vorhaben.

Wie kann die Stadt Tegernsee ihre historischen Schätze bewahren? Dieser Frage ist man in der jüngsten Sitzung des Stadtrats nachgespürt. Gerhard Ongyerth vom Landesamt für Denkmalpflege informierte über Möglichkeiten.



Das Landesamt für Denkmalpflege bietet an, die Stadt Tegernsee dabei zu unterstützen, ein kommunales Denkmalkonzept zu erstellen. Dabei würde zum einen der Ist-Bestand in einem festgelegten Bereich erfasst, erläuterte Gerhard Ongyerth vom Bereich Städtebauliche Denkmalpflege. Zum anderen würden Stärken und Schwächen, Entwicklungspotenzial sowie Verbesserungsmöglichkeiten definiert.

Rund 300 potenzielle Anwesen in Tegernsee

„Das Untersuchungsgebiet sollte innerörtlich von der Hoffischerei über die Bahnhofstraße bis zum Bahnhofsareal reichen und am See entlang ab der Münchner/Hochfeldstraße bis zum Schloss“, erklärte Bürgermeister Johannes Hagn. Das Konzept könnte ebenso Basis für weitere Stadtentwicklungsplanungen werden.

Ungefähr 300 Anwesen in Tegernsee, bei denen Potenzial gesehen wird, umfasse das Konzept, sagte Gerhard Ongyerth. Die Kosten bezifferte er mit zirka 40.000 Euro inklusive 60 Prozent Förderung durch das Landesamt für Denkmalpflege. Das Konzept zu erstellen, werde etwa ein Jahr dauern. Um diesen Schritt zu gehen, brauche es einen Beschluss des Stadtrats.

Förderung in Höhe von 60 Prozent

Bürgermeister Johannes Hagn appellierte an die Stadträte, dem Konzept zuzustimmen. „Bei Planungen müssen wir eh irgendwann auf Denkmäler eingehen“, sagte er. „Bei allen Planungsgebieten haben wir Denkmalnähe.“ Mit dem Konzept hätte man quasi einen Überblick mit Handlungsvorschlägen für alle betroffenen Bauwerke. Unter den Stadträten gab es noch einige Fragen.



So wollte Anton Lengmüller (FWG) wissen, wie sicher die in Aussicht gestellte Förderung in Höhe von 60 Prozent ist. „Die Förderung wurde bisher immer erfüllt“, sagte Gerhard Ongyerth. „Bisher ist keiner auf den Kosten sitzen geblieben.“

Thomas Mandl (SPD) war der Meinung, dass die Frage bereits beantwortet sei, nachdem 2014 Leitsätze für Tegernsee festgelegt wurden, welche die Entscheidung nun im Grunde abnehmen. Auch Ursula Janssen sprach sich für das Konzept aus, da sonst die große Gefahr bestehe, dass die Stadt ihre Identität verliere. „Wegen fast 1.300 Jahren Geschichte sind wir ein reich bestückter Ort, was Denkmäler angeht“, sagte sie.

Kritik an Plänen zu Denkmalkonzept

Michael Bourjau (FWG) sprach sich ebenfalls für das Konzept aus, bedauerte jedoch dessen Laufzeit, da in Tegernsee umfangreiche Projekte anstehen und ein gewisser Zeitdruck vorherrsche. Den Nutzen des Konzepts bezweifelte Andreas Obermüller (FWG), da sich die meisten Denkmäler in Privateigentum befänden. Er wolle sich auf Brennpunkte konzentrieren und nicht so leichtfertig Geld weggeben.

Die Mehrheit der Stadträte sah das anders. Mit 13:3 Stimmen entschieden sie, das Konzept erstellen zu lassen. Die Mitglieder im Ortsplanungsausschuss sollen den Bereich festlegen, der untersucht werden soll. Die Verwaltung soll zudem Angebote von Planungsbüros einholen, die das Konzept erstellen können. ksl