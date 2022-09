Gmund: DLRG gibt am Donnerstag Einblick in ihre Arbeit – Söder und Herrmann dabei

Stets einsatzbereit: Die DLRG zeigt am Tag der Wasserrettung ihre Leistungsfähigkeit. © DLRG

Gmund – Wie ihre Einsätze und Rettungsaktionen aussehen, zeigen die Mitglieder der DLRG Bayern am Donnerstag, dem Tag der DLRG-Wasserrettung, am Tegernsee.

Wie wertvoll die Arbeit der DLRG ist, zeigt sich auch am Tegernsee (nicht nur) im Sommer bei verschiedenen Notfällen, etwa wenn Schwimmer, Paddler oder Segler in Not geraten. Wie solche Einsätze und Rettungsaktionen vor Ort aussehen, zeigen die Mitglieder der DLRG Bayern am Donnerstag (15. September), nämlich am Tag der DLRG-Wasserrettung, der diesmal am Tegernsee stattfindet. Mit einer Leistungsschau stellen sie den hohen Ausbildungsstand und die Einsatzbereitschaft in der Wasserrettung sowie im Katastrophenschutz unter Beweis. Die Leistungsfähigkeit der DLRG Bayern wird dabei mit spektakulären Rettungsübungen demonstriert, wobei auch neuartige Rettungsmittel zum Einsatz kommen werden.



Start um 14 Uhr in Gmund: Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann debei

Beginn ist um 14 Uhr in Gmund mit einer großen Fahrzeug- und Geräteschau im Innenhof von Gut Kaltenbrunn. Interessierte können hier rund 15 Boote und Fahrzeuge besichtigen. Außerdem zeigen dort Rettungshunde der DLRG ihr Können. Um 15.15 Uhr startet von Kaltenbrunn aus die MS Tegernsee der Bayerischen Seenschifffahrt mit geladenen Gästen aus Politik, Verwaltung, sowie von Hilfsorganisationen und Förderern der DLRG, um die verschiedenen Rettungsübungen auf dem See zu beobachten. Auch höchste bayerische Prominenz wird an Bord erwartet: Ministerpräsident Markus Söder, Innenminister Joachim Herrmann und Europaministerin Melanie Huml haben ihr Kommen zugesagt.



Auch Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Leistungsschau auf dem Wasser findet dann zwischen zirka 15.30 und 16.45 Uhr statt. Dabei sollen folgende Einsätze dargestellt werden: Rettung von Menschen nach der Kollision zweier Boote, Rettungsaktion nach einer Verpuffung auf einem Floß mit Grillparty und Versorgung eines medizinischen Notfalls auf einem Segelboot. Außerdem soll eine Rettungsübung per Hubschrauber aus der Luft gezeigt werden. Die Rettungsübungen finden auf Höhe der Ortsmitte Bad Wiessee und vor Tegernsee im Bereich der Seepromenade und an der Point statt. An der Point zeigen zudem Rettungssportler in Wettbewerben ihr Können. Die gesamte Leistungsschau auf dem Tegernsee wird live nach Gut Kaltenbrunn und ins Internet übertragen.

Ab 17 Uhr folgt dann die Ehrung besonders verdienter Mitglieder der DLRG auf Gut Kaltenbrunn. Die Auszeichnungen werden vom Präsidenten der DLRG Bayern, Manuel Friedrich, sowie von Innenminister Herrmann und Europaministerin Huml verliehen.



Die DLRG am Tegernsee

Gegründet wurden die beiden Ortsverbände der DLRG Bayern am Tegernsee Anfang der 1960er Jahre. Seit 1963 gibt es die Sektion Tegernsee, 1964 erfolgte dann die Gründung in Gmund. Heute zählen beide Sektionen zusammen rund 600 Mitglieder, davon etwa 400 in Tegernsee und 200 in Gmund. An 365 Tagen im Jahr sind zwei Schnelleinsatz-Gruppen rund um die Uhr alarmierbar, während der Badesaison stehen an Wochenenden zusätzlich zwischen vier und 15 Mitglieder an den Wachhütten in Kaltenbrunn und Tegernsee an der Seesauna einsatzbereit. Während die Tegernseer Kollegen vor allem auch auf die Strömungsrettung in Fließgewässern spezialisiert sind, stellt Gmund vor allem Einsatztaucher bei Einsätzen in ganz Bayern, sagt Caroline Amann vom Gmunder Ortsverband. ger